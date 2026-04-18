قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاوز فلوسي مش مطمن لكم | خناقة كبيرة في نادٍ صحي بالتجمع لسبب صادم
أبو العينين خلال رئاسته برلمان المتوسط: الحروب لا تفرز منتصرين.. وجميع الأطراف خاسرة
المقاولون العرب يعبر طلائع الجيش بثنائية في الدوري المصري
كيفية الحصول على قرض من بنك ناصر
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2026 في هذا الموعد
محمد أبو العينين في رسالة للعالم: تحقيق الاستقرار لا يتم على حساب العدالة
أبو العينين : لابد من مراجعة آليات اتخاذ القرار بالمؤسسات الدولية بشأن حق الفيتو
قائد بالحرس الثوري : تدمير منصات الصواريخ لن يوقفنا .. يمكن تصنيعها في أي ورشة حدادة
أمين حزب الله: وقف إطلاق النار يجب أن يكون متبادلًا ونرحب بالتعاون مع الدولة اللبنانية
مناقشة تطبيق منظومة جديدة للسرفيس في الجيزة
أسرع طريقة لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة
المرحلة التالية من الاتفاق.. أبو العينين: يجب الانتقال إلى البناء والتنمية في قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2026 في هذا الموعد

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2026 وتقديم الساعة 60 دقيقة مع اقتراب انتهاء شهر أبريل وانتهاء التوقيت الشتوي، وفقًا للقانون المنظم.
 

موعد  التوقيت الصيفي 2026

موعد تغيير الساعة يهم الملايين خاصة مع ارتباطه المباشر بمواعيد العمل والدراسة والحياة اليومية، حيث سيتم تقديم الساعة عندما تدق 12:00 صباحا يوم الجمعة 1 مايو.
 

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

متى ينتهي التوقيت الشتوي الحالي؟

بدأ العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2025 في منتصف ليلة الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث تم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، ليصبح التوقيت عند منتصف الليل هو 11 مساءً بدلًا من 12.

ودخل القرار حيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ضمن خطة حكومية تهدف إلى التكيف مع قصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء، على أن يستمر هذا النظام حتى نهاية أبريل 2026.

مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2025–2026

طبقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي، فإن مدة التوقيت الشتوي تمتد لمدة 6 أشهر كاملة.

ويبدأ التوقيت الشتوي من الجمعة الأخيرة في شهر أكتوبر من كل عام، ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أبريل من العام التالي، وهو ما يعني أن العمل بالتوقيت الشتوي الحالي سيظل مستمرًا حتى يوم الخميس 30 أبريل 2026 دون أي تغيير.
 

التوقيت الشتوي

الموعد الرسمي للعودة إلى التوقيت الصيفي

بحسب نص القانون، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويتم خلاله تقديم الساعة 60 دقيقة مرة واحدة.

وبناءً على ذلك، ينتهي التوقيت الشتوي رسميًا عند منتصف ليل يوم الخميس 30 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباحًا.

ومع دقات الساعة الأولى من يوم الجمعة 1 مايو 2026، يبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الصيفي في جميع أنحاء الجمهورية.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفي؟

يهدف نظام التوقيت الصيفي إلى تحقيق عدة فوائد اقتصادية وحياتية، من أبرزها:

  • الاستفادة القصوى من ضوء النهار خلال فصل الصيف
  • تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة
  • دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية
  • إتاحة وقت أطول للأنشطة الترفيهية والمسائية

كما يساهم في تنظيم مواعيد العمل بما يتناسب مع طول ساعات النهار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية.
 

التوقيت الشتوي

فوائد لا يعلمها كثيرون عن التوقيت الصيفي

لا يقتصر تأثير التوقيت الصيفي على توفير الطاقة فقط، بل يمتد إلى:

  • تحسين نمط الحياة اليومية وزيادة النشاط
  • تعزيز الحركة التجارية في المساء
  • تشجيع ممارسة الرياضة والأنشطة الخارجية
  • تقليل الضغط على الشبكات الكهربائية

نصائح مهمة قبل تغيير الساعة

  1. مع اقتراب موعد تقديم الساعة، يُنصح باتباع بعض الخطوات لتجنب أي ارتباك:
  2. ضبط الساعات في الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل الموعد الرسمي
  3. التأكد من تحديث التطبيقات البنكية وخدمات المواصلات
  4. مراجعة مواعيد العمل والدراسة مسبقًا
  5. استغلال ساعات النهار الأطول في الأنشطة المفيدة
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

مدبولي

خلال ساعات.. بشرى لموظفي الحكومة بشأن مرتبات أبريل 2026 وهذا موعد الزيادة الجديدة

علي الحجار

علي الحجار يرد على ابنته: مليش في لعبة فضائح السوشيال ميديا|خاص

سعر الذهب

بعد إغلاق مضيق هرمز .. ارتفاع جديد في سعر الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب

360 جنيها| هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

هانى شاكر

بعد توقف عضلة القلب.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر وزوجته تكشف الحقيقة

وقفة عرفة 2026

فلكيًا.. موعد وقفة عرفة 2026 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى في مصر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب: المحادثات مع إيران تسير على نحو جيد للغاية.. ولن نسمح بالابتزاز في مضيق هرمز

ترشيحاتنا

إسراء عبدالمطلب

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

يوسف بطرس غالي والزميل محمود مطاوع

بطرس غالي: الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تجعله قادر على تجاوز تداعيات أحداث المنطقة.. خاص

خلال الندوة

استهلاك أقل فائدة أكبر.. كهرباء الإسكندرية تنظم ندوة لطلبة الطب

بالصور

نصائح لمرضى القلب: 5 قواعد ذهبية لنظام غذائي صحي بدون حرمان

قواعد غذائية لمرضى القلب
قواعد غذائية لمرضى القلب
قواعد غذائية لمرضى القلب

رائحة الفم الكريهة تكشف أمراضًا خطيرة.. غسول الفم ليس الحل دائمًا

رائحة الفم الكريهة علامة على الأصابة بهذه الأمراض الخطيرة
رائحة الفم الكريهة علامة على الأصابة بهذه الأمراض الخطيرة
رائحة الفم الكريهة علامة على الأصابة بهذه الأمراض الخطيرة

التدخين يدمر المخ .. دراسة :علاقة خطيرة بين السجائر والإصابة بالخرف

مخاطر التدخين على صحة المخ
مخاطر التدخين على صحة المخ
مخاطر التدخين على صحة المخ

الحر بدأ.. أطعمة ومشروبات تخفف الشعور بالحرارة

الحرارة
الحرارة
الحرارة

فيديو

حكاية بطل

عظم شهيدك .. القوات المسلحة تطلق سلسلة أفلام حكاية بطل بالذكاء الاصطناعي

هانى شاكر

بعد توقف عضلة القلب.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر وزوجته تكشف الحقيقة

شيخ البلاغيين

شيخ البلاغيين يتوج عالميًا.. محمد محمد أبو موسى يحصد جائزة الملك فيصل 2026

دونالد ترامب

هل يقضي على السرطان؟ تصريح صادم من ترامب عن المشروبات الغازية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد