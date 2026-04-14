خلال أيام.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفى بالقانون

مع اقتراب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، يترقب المواطنون خلال الأيام المقبلة موعد تغيير الساعة رسميًا، تنفيذًا لأحكام القانون المنظم لذلك، يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لترشيد استهلاك الطاقة .

ومن المقرر أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي، وهو الإجراء الذي يُعاد تطبيقه سنويا ، بما ينعكس على مواعيد العمل الرسمية والخدمات المختلفة، ويستدعي استعداد الموظفين لضبط ساعاتهم وفق التوقيت الجديد.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي 2026

بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، في إطار خطة حكومية تتماشى مع قصر ساعات النهار، ويستمر هذا النظام لمدة 6 أشهر كاملة.

ومن المقرر أن ينتهي العمل به يوم الخميس 30 أبريل 2026.



موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026



طبقا للقانون، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، حيث يوافق هذا الموعد في 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، على أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مع بدء العمل بالنظام الجديد.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

ويهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار لأطول فترة ممكنة، في إطار خطة الدولة لتنظيم استخدام الموارد.