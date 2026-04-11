قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يعكس عراقة التاريخ.. التفاصيل الكاملة لـ مشروع إعادة تأهيل مداخل معبد فيله بأسوان
حقيقة عبور سفن تابعة للبحرية الأمريكية مضيق هرمز
الـ"114 عالميًا" في ترتيب الجيوش.. أوغندا تعلن جاهزيتها لحماية إسرائيل
رسمياً وفقاً لآخر تحديث..أسعار البنزين والسولار اليوم
إنقاذ بصر طفل.. استخراج "فرامل دراجه" من عين صغير سوهاج
قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت وسط استمرار التوترات العالمية
وقت المفاوضات.. إيران تجبر مدمرة أمريكية على العودة وعدم عبور هرمز
استهدف شخصية دينية في سوريا .. إحباط مخطط تخريبي في دمشق وضبط 5 متهمين
قبل شم النسيم.. ضبط 310 كجم ملوحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأسوان وكوم أمبو
سيطرة إيران على مضيق هرمز.. مسئول أممي يكشف الموقف القانوني من رفع مستوى المخاطر
47 جنيه سعر الدولار في الموازنة الجديدة.. شهادة بالتحسن النسبي في الأداء الاقتصادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة
تقديم الساعة 60 دقيقة
خالد يوسف

يترقب المصريين العد التنازلي لوداع فصل الشتاء، مع بدء الشعور  بارتفاع درجات الحرارة نهارا، وتزايد التساؤل حول موعد بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي لعام 2026، وتقديم الساعة، لتنظيم المواعيد اليومية وفق التوقيت الجديد، خاصة أنه من الأمور التي تشغل اهتمامات المواطنين في الوقت الحالي.


متى يبدأ فصل الصيف رسميا؟ 

وفقًا للقانون، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، حيث يوافق هذا الموعد في 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، على أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مع بدء العمل بالنظام الجديد.

ويأتي تطبيق التوقيت الصيفي، في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة، والاستفادة من ساعات النهار لأطول فترة ممكنة، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء.

وبحسب البيانات الرسمية، يستمر فصل الربيع هذا العام لمدة 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة، ما يمهد تدريجيًا لاقتراب فصل الصيف وعودة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى.

ويبدأ التطبيق مع منتصف ليل الجمعة، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة مباشرة.

تقديم الساعة 60 دقيقة لتطبيق التوقيت الصيفي

عند حلول موعد تطبيق التوقيت الصيفي، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، وبمجرد وصولها لـ12 منتصف ليل الخميس الأخير من شهر أبريل ستصبح الساعة 1 وليس 12 بعد تعديلها.

كيف يتم تغيير الساعة رسميًا؟

يتم تطبيق التوقيت الصيفي، من خلال تعديل التوقيت الرسمي للدولة بزيادة ساعة واحدة، وهو ما ينعكس على مواعيد العمل والخدمات اليومية.

ولا يتطلب الأمر إجراءات معقدة، إذ يكفي أن يقوم المواطنون بضبط ساعاتهم مع موعد التطبيق، بينما يتم تحديث معظم الأجهزة الإلكترونية بشكل تلقائي.


سبب تطبيق القرار يوم الجمعة

اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت لم يأتِ بشكل عشوائي، حيث يُعد يوم عطلة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، ما يساعد على:

- تقليل الارتباك في مواعيد العمل.

- منح المواطنين فرصة لضبط ساعاتهم بسهولة.

- تجنب التأثير على الدراسة والخدمات. 

نصائح مهمة قبل تغيير الساعة

مع اقتراب موعد تقديم الساعة، يُنصح باتباع بعض الخطوات لتجنب أي ارتباك:

- ضبط الساعات في الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل الموعد الرسمي.


- التأكد من تحديث التطبيقات البنكية وخدمات المواصلات.

- مراجعة مواعيد العمل والدراسة مسبقًا.

- استغلال ساعات النهار الأطول في الأنشطة المفيدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

بلال عطية

جراحة ناجحة لـ بلال عطية لاعب شباب الأهلي

بيراميدز

تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري

ارسنال

بورنموث يفاجىء ارسنال ويحقق الفوز بهدفين في الدوري الانجليزي

بالصور

قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن "رنجة" غير صالحة للإستهلاك بالحسينية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

هاجر أحمد تستعرض رشاقتها بظهورها الأخير| شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد