قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

يترقب المصريين العد التنازلي لوداع فصل الشتاء، مع بدء الشعور بارتفاع درجات الحرارة نهارا، وتزايد التساؤل حول موعد بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي لعام 2026، وتقديم الساعة، لتنظيم المواعيد اليومية وفق التوقيت الجديد، خاصة أنه من الأمور التي تشغل اهتمامات المواطنين في الوقت الحالي.



متى يبدأ فصل الصيف رسميا؟

وفقًا للقانون، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، حيث يوافق هذا الموعد في 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، على أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مع بدء العمل بالنظام الجديد.

ويأتي تطبيق التوقيت الصيفي، في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة، والاستفادة من ساعات النهار لأطول فترة ممكنة، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء.

وبحسب البيانات الرسمية، يستمر فصل الربيع هذا العام لمدة 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة، ما يمهد تدريجيًا لاقتراب فصل الصيف وعودة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى.

ويبدأ التطبيق مع منتصف ليل الجمعة، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة مباشرة.

تقديم الساعة 60 دقيقة لتطبيق التوقيت الصيفي

عند حلول موعد تطبيق التوقيت الصيفي، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، وبمجرد وصولها لـ12 منتصف ليل الخميس الأخير من شهر أبريل ستصبح الساعة 1 وليس 12 بعد تعديلها.

كيف يتم تغيير الساعة رسميًا؟

يتم تطبيق التوقيت الصيفي، من خلال تعديل التوقيت الرسمي للدولة بزيادة ساعة واحدة، وهو ما ينعكس على مواعيد العمل والخدمات اليومية.

ولا يتطلب الأمر إجراءات معقدة، إذ يكفي أن يقوم المواطنون بضبط ساعاتهم مع موعد التطبيق، بينما يتم تحديث معظم الأجهزة الإلكترونية بشكل تلقائي.



سبب تطبيق القرار يوم الجمعة

اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت لم يأتِ بشكل عشوائي، حيث يُعد يوم عطلة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، ما يساعد على:

- تقليل الارتباك في مواعيد العمل.

- منح المواطنين فرصة لضبط ساعاتهم بسهولة.

- تجنب التأثير على الدراسة والخدمات.

نصائح مهمة قبل تغيير الساعة

مع اقتراب موعد تقديم الساعة، يُنصح باتباع بعض الخطوات لتجنب أي ارتباك:

- ضبط الساعات في الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل الموعد الرسمي.



- التأكد من تحديث التطبيقات البنكية وخدمات المواصلات.

- مراجعة مواعيد العمل والدراسة مسبقًا.

- استغلال ساعات النهار الأطول في الأنشطة المفيدة.