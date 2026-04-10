موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات النهار، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026، خاصة مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي، وفقا للقانون المنظم لذلك.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي 2026

بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، بعد تأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك ضمن خطة حكومية تتماشى مع قصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء، ويستمر هذا النظام لمدة 6 أشهر كاملة.

ومن المقرر انتهاء التوقيت الشتوي يوم الخميس 30 أبريل 2026، ليبدأ بعده مباشرة العمل بالتوقيت الصيفي.

طبقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، والتي توافق في 2026 يوم الجمعة 25 أبريل، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتصبح الساعة 1 صباحا بدلا من 12.

كيفية تطبيق التوقيت الصيفي

يتم تطبيق التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة الرسمية للدولة بمقدار 60 دقيقة، وهو ما ينعكس على مواعيد العمل والخدمات اليومية، مع قيام معظم الأجهزة الإلكترونية بتحديث التوقيت تلقائيا.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي

يأتي تطبيق التوقيت الصيفي في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستفادة القصوى من ساعات النهار، ومن أبرز أهدافه:

تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات المساء.
تخفيف الضغط على مصادر الطاقة في أوقات الذروة.
تحسين كفاءة التشغيل في مختلف القطاعات.
دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.

سبب اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت

تم اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي نظرا لكونه عطلة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، ما يسهم في تقليل الارتباك في مواعيد العمل، ومنح المواطنين فرصة كافية لضبط ساعاتهم دون التأثير على الدراسة أو الخدمات.

نصائح قبل تغيير الساعة

ينصح مع اقتراب تطبيق التوقيت الصيفي باتباع بعض الخطوات لتجنب أي ارتباك، منها:

ضبط الساعات على مختلف الأجهزة قبل الموعد الرسمي.
التأكد من تحديث التطبيقات والخدمات الإلكترونية.
مراجعة مواعيد العمل والدراسة مسبقا.
استغلال ساعات النهار الإضافية في أنشطة مفيدة.

ويعد التوقيت الصيفي أحد الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتنظيم الوقت وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما ينعكس إيجابا على مختلف جوانب الحياة اليومية.

