الحسابات الفلكية تحسم التوقيت .. موعد عيد الأضحى 2026

ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن موعد وقفة عرفات و عيد الأضحى المبارك 2026، ومواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026، سواء بهدف التخطيط للسفر أو لقضاء بعض الوقت مع الأسرة، حيث من المقرر أن يصدر حسن رداد، وزير العمل، قرارًا رسميًا في الأسبوع الثالث من مايو المقبل، بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي القطاع الخاص.

موعد عيد الأضحى فلكيا

يحظى عيد الأضحى بمكانة خاصة لدى المسلمين، لارتباطه بأداء مناسك الحج، حيث تتجلى فيه مظاهر الاحتفال من خلال صلاة العيد وذبح الأضاحي وتوزيعها على مستحقيها، إلى جانب تبادل الزيارات وتعزيز الروابط الأسرية.

وأظهرت الحسابات الفلكية المبدئية لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية ملامح موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2026 في مصر، حيث تشير التقديرات إلى أن يوم الأحد 17 مايو سيكون المكمل لشهر ذي القعدة 1447 هجريًا، على أن تبدأ غرة شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو.

موعد وقفة عرفات

بناءً على تلك التقديرات، من المتوقع أن يوافق يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) يوم الاثنين 25 مايو، ووقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهي أهم أيام الحج حيث يتجمع الحجاج على جبل عرفات، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026، في انتظار الإعلان الرسمي عقب استطلاع هلال ذي الحجة من الجهات المختصة.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى 2026 ؟

بحسب خريطة الإجازات الرسمية، ستكون إجازة وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، فيما تمتد عطلة عيد الأضحى المبارك من الأربعاء 27 وحتى السبت 30 مايو 2026.

كما تتصدر إجازة شم النسيم قائمة العطلات الرسمية بعد عيد الفطر، حيث من المقرر أن توافق يوم الاثنين 13 أبريل 2026.

خريطة الإجازات الرسمية في مصر 2026

بالتزامن مع ترقب عيد الأضحى، تتضمن قائمة العطلات الرسمية خلال عام 2026 عددًا من المناسبات الدينية والوطنية التي ينتظرها المواطنون، سواء للراحة أو السفر أو قضاء وقت مع العائلة.

ـ يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.

ـ يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ـ يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

ـ يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

ـ يوم السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

ـ يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ـ يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

ـ يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ـ يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وتبقى هذه المواعيد خاضعة لأي تعديلات رسمية محتملة، خاصة فيما يتعلق بترحيل بعض الإجازات لتتوافق مع عطلات نهاية الأسبوع، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين.