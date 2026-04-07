جيش الإحتلال يحذر الإيرانيين من استخدام القطارات حتى 9 مساء بالتوقيت المحلي

حذر جيش الإحتلال الإسرائيلي الإيرانيين من استخدام القطارات حتى 9 مساء بالتوقيت المحلي، بحسب العربية.



و من جانبها، نشرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس" صورة للقاذفة الشبحية B-2، وأرفقتها بتعليق "تمهيدا لمهمة في إطار عملية الغضب الملحمي" ضد إيران.



وكتبت القيادة على منصة "إكس": "رؤساء طاقم من القوات الجوية الأمريكية أثناء إجرائهم الفحوصات الفنية النهائية لقاذفة B-2 سبيريت الشبحية، تمهيدا لمهمة في إطار عملية الغضب الملحمي".

و من جهة أخرى، تداولت وسائل إعلام إيرانية مشاهد توثق تضرر مبنى كنيس يهودي في وسط العاصمة طهران جراء القصف الأمريكي الإسرائيلي على المدينة.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن القصف طال منطقة تضم دور عبادة و مباني تاريخية، مما أدى إلى تهدم أجزاء واسعة من الكنيس وتحطم مبان مجاورة.

وأظهرت المشاهد أضرارا كبيرة بالمبنى الذي يضم الكنيس اليهودي في طهران.

من الجدير ذكره أن تقديرات أغلب المصادر تشير إلى أن عدد اليهود المقيمين في إيران حاليا يتراوح تقريبا بين 8 آلاف و10 آلاف شخص، مع تركز أكثر من نصفهم في العاصمة طهران.



