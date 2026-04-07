تجار السيارات في الهند يحذرون من تداعيات اضطراب الإمدادات بسبب حرب إيران

حذر تجار السيارات في الهند، الاثنين، من اضطرابات مقبلة في الإمدادات أو عمليات التسليم خلال الفترة القادمة، في ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام نتيجة الصراع الدائر في إيران، وذلك رغم تسجيل إجمالي مبيعات العام المالي مستوى قياسيًا.

وقال اتحاد جمعيات تجار السيارات في الهند في بيان، إن بيئة التشغيل العامة أصبحت غامضة بسبب الصراع، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما زاد من تكاليف الوقود والخدمات اللوجستية عبر سلسلة إمداد قطاع السيارات، إلى جانب ارتفاع أسعار المعادن الأساسية مثل الألومنيوم والنحاس والصلب المستخدمة في تصنيع المركبات، بحسب ما نقلته صحيفة "بزنس ستاندرد" الهندية.

كانت شركة "سوزوكي ماروتي"، أكبر شركة لصناعة السيارات في الهند، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها قد تضطر إلى رفع الأسعار نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية بفعل الحرب.

وأظهر استطلاع أجراه اتحاد جمعيات تجار السيارات الهندي أن أكثر من نصف التجار واجهوا نوعًا من اضطرابات الإمدادات أو التأخيرات في التسليم المرتبطة بالصراع الجاري، فيما أشار 17.1% منهم إلى تسجيل تأخيرات كبيرة تصل إلى 3 أسابيع أو أكثر.

وعلى صعيد أسعار الوقود، أفاد 36.5% من التجار بأن ارتفاع الأسعار يؤثر بشكل متوسط إلى كبير على قرارات الشراء لدى العملاء.

وكان التأثير الأكثر وضوحًا في قطاع المركبات التجارية، إلا أن تجار سيارات الركاب والدراجات ذات العجلتين أبلغوا أيضًا عن تأخيرات متفاوتة حسب الطرازات المختلفة.

وفي المقابل، ارتفعت مبيعات السيارات بالتجزئة في الهند بنسبة 25.28% خلال شهر مارس، وفقًا لبيانات الاتحاد، كما زادت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 21.48% على أساس سنوي خلال مارس.

وارتفعت مبيعات الدراجات ذات العجلتين بنسبة 28.68%، وسجلت مبيعات المركبات التجارية نموًا بنسبة 15.12%، ليُختتم العام المالي بأداء قوي مدعوم باستمرار تأثير خفض الضرائب الذي ساهم في تحسين القدرة على الشراء.

وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة خلال العام المالي زيادة بنسبة 13.3%، وأشارت الجمعية أيضًا إلى أن مخزون سيارات الركاب، أي متوسط مدة بقاء السيارة داخل صالات العرض، تراجع للشهر السادس على التوالي ليصل إلى نحو 28 يومًا في مارس، مقارنة بـ 52 يومًا في الشهر نفسه من العام الماضي.