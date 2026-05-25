بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة كاجوال خطفت الأنظار بجمالها واعتمدت على لوك ميك اب بسيط يبرز جمالها.

وكان أحمد فهمي، طليق هنا الزاهد، قال خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج: “لن أنسى ذكرياتي مع هنا، لأن أي تجربة صعبة مررت بها لا تُنسى، ذلك يعني أنني لم أكن أمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع التجربة وصاحبها، لكنني استفدت منها بكل تأكيد، وتعلمت ما لم أتعلمه من تجارب أخرى كثيرة”.

وأضاف أحمد فهمي: “أتمنى أن تكون هنا قد تجاوزت تجربتها معي، فهذا أمر سيسعدني بكل تأكيد، وإن كانت مقابلاتها التليفزيونية الأخيرة لا توحي بأنها تجاوزت الأمر، لأن سيرتي تكون حاضرة في هذه اللقاءات".