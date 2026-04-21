بجيبة قصيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة هنا الزاهد عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام.

و خطفت هنا الزاهد الأنظار بإطلالة جذابة لافتة مرتدية بلوفر باللون الأصفر وجيبة قصيرة باللون الرمادي،لتكشف عن جمالها و أناقتها.

وكان أحمد فهمي، طليق هنا الزاهد، قال خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج: “لن أنسى ذكرياتي مع هنا، لأن أي تجربة صعبة مررت بها لا تُنسى، ذلك يعني أنني لم أكن أمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع التجربة وصاحبها، لكنني استفدت منها بكل تأكيد، وتعلمت ما لم أتعلمه من تجارب أخرى كثيرة”.

وأضاف أحمد فهمي: “أتمنى أن تكون هنا قد تجاوزت تجربتها معي، فهذا أمر سيسعدني بكل تأكيد، وإن كانت مقابلاتها التليفزيونية الأخيرة لا توحي بأنها تجاوزت الأمر، لأن سيرتي تكون حاضرة في هذه اللقاءات".