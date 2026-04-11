قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء: ترشيد الاستهلاك يحقق وفرا قياسيا.. 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع
بعد قرار الحكومة بمد المهلة .. إجراءات الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم
الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية
واشنطن ترفض التوسع.. تصريحات سموتريتش حول حدود إسرائيل تثير ردا أمريكيا حاسما
لحظات مبهجة من قداس القيامة.. أجواء إيمانية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
الآثار: خطة شاملة لتطوير معابد الأقصر.. توسعات وخدمات جديدة لاستيعاب الزائرين
عمرو أديب يهاجم دعوات عدم إزعاج إسرائيل: لا أحد أقوى من إرادة الشعوب
ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026
باحث: الرجم للزاني ليس من الشريعة الإسلامية
إلهام شاهين: أنحاز لقوة الدور لا لحجمه.. ولا يشغلني العمر أو المظهر في اختياراتي الفنية
مش بس اللاعبين | تصريحات مثيرة لـ مدرب الأهلي بعد الفوز على سموحة بالدوري
أول تعليق من سلوت بعد تسجيل صلاح لهدف أمام فولهام بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

محمد غالي

يبحث المواطنون عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026، بالتزامن مع قرب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وفقا للقانون المنظم لذلك.

بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، في إطار خطة حكومية تتماشى مع قصر ساعات النهار، ويستمر هذا النظام لمدة 6 أشهر كاملة.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي يوم الخميس 30 أبريل 2026.

وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، والتي توافق في 2026 يوم الجمعة 25 أبريل، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتصبح الساعة 1 صباحا بدلا من 12.

كيفية تطبيق التوقيت الصيفي

يتم تطبيق التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة الرسمية للدولة بمقدار ساعة واحدة، وهو ما ينعكس على مواعيد العمل والخدمات اليومية، مع تحديث معظم الأجهزة الإلكترونية للتوقيت بشكل تلقائي.

نصائح قبل تغيير الساعة

ضبط الساعات على مختلف الأجهزة قبل الموعد الرسمي
التأكد من تحديث التطبيقات والخدمات الإلكترونية
مراجعة مواعيد العمل والدراسة مسبقا
استغلال ساعات النهار الإضافية في أنشطة مفيدة

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي

يهدف النظام إلى تحقيق عدة فوائد، أبرزها:

تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات المساء
تخفيف الضغط على مصادر الطاقة في أوقات الذروة
تحسين كفاءة التشغيل في مختلف القطاعات
دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية

سبب اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت

تم اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي نظرا لكونه عطلة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، ما يساهم في تقليل الارتباك في مواعيد العمل، ومنح المواطنين فرصة لضبط ساعاتهم بسهولة دون التأثير على الدراسة أو الخدمات.

ويعد التوقيت الصيفي أحد الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتنظيم الوقت وترشيد استهلاك الطاقة، بما ينعكس إيجابا على مختلف جوانب الحياة اليومية.

