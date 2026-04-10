عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. أفضل الأدعية المستجابة في ساعة القبول
توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة
شوربة العظام مفيدة أم ترند؟.. خبير تغذية يكشف الحقيقة الكاملة
الاتحاد الإيطالي يعلن مدرب المنتخب الجديد بديل جاتوزو
تسريبات صادمة | مكالمة متوترة بين ترامب ونتنياهو بسبب لبنان.. ماذا حدث ؟
تسهيلات جديدة لتملك واستئجار 414 وحدة صناعية في المحافظات
ضربة موجعة للاحتلال.. إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم بمسيرة جنوب لبنان
محافظ قنا يشهد احتفالية يوم اليتيم ويكرم المتفوقين والأمهات المثاليات
نفاد الوقود من 250 محطة.. شلل يضرب أيرلندا بسبب حرب إيران
أضرار بمنشأة رياضية.. حزب الله يدك إسرائيل بـ30 صاروخا
مفاجأة مدوية.. جون كيري: 3 رؤساء أمريكيين رفضوا طلب نتنياهو ضرب إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي
عبد الرحمن سرحان

عاد ملف التوقيت الصيفي إلى واجهة النقاش مجددًا مع اقتراب موعد تطبيقه في أبريل 2026، وسط تساؤلات برلمانية حول جدواه الاقتصادية ومدى تحقيقه الهدف الأساسي منه، وهو ترشيد استهلاك الكهرباء. وفي الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة بتطبيق القانون، تتصاعد مطالب داخل البرلمان بإعادة تقييم التجربة استنادًا إلى أرقام واضحة ونتائج فعلية.

تساؤلات حول الجدوى

عبر النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن رفضه السابق لقانون التوقيت الصيفي، متسائلًا عن مدى تحقيقه لأي وفر حقيقي في استهلاك الكهرباء. وأكد أن الحكم في هذا الملف يجب أن يستند إلى بيانات رسمية صادرة عن وزارة الكهرباء، موضحًا: "إذا كان هناك وفر حقيقي يتم الإبقاء عليه، وإذا لم يتحقق ذلك فلا داعي لاستمرار القانون".

وأشار الفيومي إلى أن تقييم التجربة لا يجب أن يكون نظريًا، بل قائمًا على نتائج ملموسة تعكس تأثير تطبيق التوقيت الصيفي على استهلاك الطاقة.

كم وفرت الدولة؟

من جانبه، تقدم النائب إيهاب منصور بسؤال رسمي إلى الحكومة، طالب فيه بالكشف عن الفائدة الحقيقية من تطبيق التوقيت الصيفي، وحجم الوفر المالي الذي تحققه الدولة نتيجة هذا الإجراء.

وتساءل منصور: "هل يوفر التوقيت الصيفي أموالًا بالفعل كما يُقال؟ وإذا كان كذلك، فما قيمة هذا التوفير بالأرقام؟"، في إشارة إلى ضرورة إتاحة بيانات واضحة للرأي العام والبرلمان.

أرقام التوفير

وكشف منصور عن مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مارس 2023، والذي ناقش مشروع القانون بحضور ممثلي عدة وزارات، حيث أشارت التقديرات الحكومية حينها إلى أن الوفر في استهلاك الكهرباء قد لا يتجاوز 147 مليون جنيه، وقد يصل في أفضل التقديرات إلى نحو 750 مليون جنيه فقط.

واعتبر أن هذه الأرقام تثير تساؤلات حول جدوى تطبيق النظام، خاصة إذا ما قورنت بحجم الاقتصاد الكلي وتكلفة التغييرات المرتبطة به.

التوقيت الصيفي يدخل حيز التنفيذ نهاية أبريل

وبحسب القانون رقم 34 لسنة 2023، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام. ومن المقرر أن يبدأ التطبيق في عام 2026 يوم الجمعة الموافق 24 أبريل.

وتعتمد آلية التطبيق على تقديم الساعة 60 دقيقة، بحيث تصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل، في إطار خطة تهدف إلى الاستفادة من ضوء النهار وتقليل استهلاك الطاقة.

بين الترشيد والانضباط المجتمعي

وفي سياق متصل، شدد الفيومي على أهمية الاصطفاف الوطني في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن بعض القرارات الحكومية، مثل تحديد مواعيد غلق المحال التجارية، تأتي في إطار تحقيق المصلحة العامة، خاصة مع امتلاك الحكومة بيانات دقيقة حول استهلاك الكهرباء والوقود.

التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي والشتوي عوة التوقيت الصيفي البرلمان

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

صورة أرشيفية

الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا

أحمد عبد الرحمن أبو زهرة

اللهم خفف عنه كل ألم.. أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يدعو لوالده

يمنى طولان

أناقة وجمال.. يمنى طولان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

سامح سند

رمضان 2027.. سامح سند يكشف التفاصيل المبدئية لمسلسل الحلم l خاص

شوربة العظام مفيدة أم ترند؟.. خبير تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

فوائد شوربة العظام الصحية
فوائد شوربة العظام الصحية
فوائد شوربة العظام الصحية

حبيبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

قبل شم النسيم.. بيطري الشرقية يضبط 10 طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

تزامناً مع الإحتفال بيوم اليتيم.. تضامن الشرقية توزع ملابس بالمجان على 150 طفل

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

صورة من الفيديو

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

