موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر| تفاصيل

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026، بالتزامن مع قرب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي، وفقا للقانون المنظم لهذا الإجراء.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي 2026



بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، في إطار خطة حكومية تتماشى مع قصر ساعات النهار، ويستمر هذا النظام لمدة 6 أشهر كاملة.

ومن المقرر أن ينتهي العمل به يوم الخميس 30 أبريل 2026.

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

طبقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، والتي توافق في 2026 يوم الجمعة 25 أبريل، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتصبح الساعة 1 صباحا بدلا من 12.

كيفية تطبيق التوقيت الصيفي

يتم تطبيق التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة الرسمية للدولة بمقدار ساعة واحدة، وهو ما ينعكس على مواعيد العمل والخدمات اليومية، مع تحديث معظم الأجهزة الإلكترونية للتوقيت تلقائيا.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي

يهدف تطبيق هذا النظام إلى تحقيق عدة فوائد، من أبرزها تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات المساء، وتخفيف الضغط على مصادر الطاقة في أوقات الذروة، إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل في مختلف القطاعات، ودعم النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.

سبب اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت



تم اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي نظرا لكونه عطلة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، ما يساهم في تقليل الارتباك في مواعيد العمل، ويمنح المواطنين فرصة كافية لضبط ساعاتهم دون التأثير على الدراسة أو الخدمات.

نصائح قبل تغيير الساعة



ينصح قبل تطبيق التوقيت الصيفي بضبط الساعات على مختلف الأجهزة، والتأكد من تحديث التطبيقات والخدمات الإلكترونية، مع مراجعة مواعيد العمل والدراسة مسبقا، واستغلال ساعات النهار الإضافية بشكل فعال.

ويعد التوقيت الصيفي أحد الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتنظيم الوقت وترشيد استهلاك الطاقة، بما ينعكس إيجابا على مختلف جوانب الحياة اليومية.