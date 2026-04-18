عدت آخر جمعة بالشتاء.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2026

تستعد مصر خلال الأيام المقبلة، لتطبيق العمل بنظام التوقيت الصيفي 2026، من أجل ترشيد استهلاك الطاقة، ولذا ارتفعت معدلات البحث عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، وكيفية ضبط الساعة على التوقيت الجديد.

موعد انتهاء العمل بنظام التوقيت الشتوي

بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، في إطار خطة حكومية تتماشى مع قصر ساعات النهار، واستمر النظام لمدة 6 أشهر، ومن المقرر أن ينتهي العمل به يوم الجمعة الأخيرة من أبريل.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

ينتظر المواطنون إعلان مجلس الوزراء بميعاد التوقيت الصيفي 2026 عبر الصفحة الرسمية خلال الفترة المقبلة، حيث تكمن أهمية تغيير الساعة للتوقيت الصيفي في العديد من النقاط أهمها ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الاعتماد على ضوء النهار لفترة طويلة وهو ما يقلل الاعتماد بشكل كبير على الكهرباء، مما يقلل الضغط على محطات الطاقة، كما يزيد التوقيت الصيفي من الأنشطة التجارية ويعزز السلامة العامة للحوادث المرورية.

تبدأ الحكومة في تطبيق التوقيت الصيفي، اعتبارا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل 2026، وذلك من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح 1 صباحًا، على أن يستمر العمل بـ نظام التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر، تنتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2026.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي

يهدف تطبيق هذا النظام إلى تحقيق عدة فوائد، من أبرزها رفع كفاءة استخدام الطاقة، عبر الاستفادة من ساعات النهار الأطول، وتخفيف الضغط على مصادر الطاقة في أوقات الذروة، إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل في مختلف القطاعات، ودعم النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.

كيفية ضبط الساعة على نظام التوقيت الصيفي على الهاتف او الكمبيوتر

تعتمد كيفية تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026 على عدد من الخطوات التي يقوم بها مستخدمو الكمبيوتر أوالهاتف المحمول سواء الأندرويد أو الآيفون، فكل ما على الفرد اتخاذ خطوات ضبط الساعة من خلال النقاط التالية:

الكمبيوتر

ـ نفتح الساعة على جهاز الحاسوب أو اللاب توب.

- نضغط على أيقونة «تغيير الوقت والتاريخ»، «change time and date»

- نقوم بتقديم الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح 1 صباحًا.

الهاتف

ـ التوجه إلى أيقونة الإعدادات الموجودة على الشاشة الرئيسية للهاتف.

ـ تتحول إلى صفحة بها العديد من الأيقونات، اختر منها أيقونة الوقت والتاريخ.

ـ قم بضبط الساعة من 12 صباحا حتى الساعة 1 صباحا.

ـ تظهر رسالة لحفظ التغييرات، قم بالضغط على موافق للعمل بموعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026 في الأشهر المقبلة.