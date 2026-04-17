الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

تقديم الساعة 60 دقيقة يوم جمعة.. بداية التوقيت الصيفي 2026 في هذا الموعد

تصدر بداية التوقيت الصيفي وموعد تقديم الساعة 60 دقيقة محركات البخحث مع اقتراب انتهاء العمل بنظام التوقيت الشتوي والعودة مجددًا إلى التوقيت الصيفي 2026، وفقًا للقانون المنظم.
 

موعد  بداية التوقيت الصيفي وتغيير الساعة

ويهتم الكثيرون بموعد تغيير الساعة خاصة مع ارتباطه المباشر بمواعيد العمل والدراسة والحياة اليومية، حيث سيتم تقديم الساعة عندما تدق 12:00 صباحا يوم الجمعة 1 مايو.
 

متى ينتهي التوقيت الشتوي الحالي؟

بدأ العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2025 في منتصف ليلة الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث تم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، ليصبح التوقيت عند منتصف الليل هو 11 مساءً بدلًا من 12.

ودخل القرار حيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ضمن خطة حكومية تهدف إلى التكيف مع قصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء، على أن يستمر هذا النظام حتى نهاية أبريل 2026.

مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2025–2026

طبقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي، فإن مدة التوقيت الشتوي تمتد لمدة 6 أشهر كاملة.

ويبدأ التوقيت الشتوي من الجمعة الأخيرة في شهر أكتوبر من كل عام، ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أبريل من العام التالي، وهو ما يعني أن العمل بالتوقيت الشتوي الحالي سيظل مستمرًا حتى يوم الخميس 30 أبريل 2026 دون أي تغيير.
 

الموعد الرسمي للعودة إلى التوقيت الصيفي

بحسب نص القانون، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويتم خلاله تقديم الساعة 60 دقيقة مرة واحدة.

وبناءً على ذلك، ينتهي التوقيت الشتوي رسميًا عند منتصف ليل يوم الخميس 30 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباحًا.

ومع دقات الساعة الأولى من يوم الجمعة 1 مايو 2026، يبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الصيفي في جميع أنحاء الجمهورية.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفي؟

يهدف نظام التوقيت الصيفي إلى تحقيق عدة فوائد اقتصادية وحياتية، من أبرزها:

  • الاستفادة القصوى من ضوء النهار خلال فصل الصيف
  • تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة
  • دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية
  • إتاحة وقت أطول للأنشطة الترفيهية والمسائية

كما يساهم في تنظيم مواعيد العمل بما يتناسب مع طول ساعات النهار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية.
 

فوائد لا يعلمها كثيرون عن التوقيت الصيفي

لا يقتصر تأثير التوقيت الصيفي على توفير الطاقة فقط، بل يمتد إلى:

  • تحسين نمط الحياة اليومية وزيادة النشاط
  • تعزيز الحركة التجارية في المساء
  • تشجيع ممارسة الرياضة والأنشطة الخارجية
  • تقليل الضغط على الشبكات الكهربائية

نصائح مهمة قبل تغيير الساعة

  1. مع اقتراب موعد تقديم الساعة، يُنصح باتباع بعض الخطوات لتجنب أي ارتباك:
  2. ضبط الساعات في الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل الموعد الرسمي
  3. التأكد من تحديث التطبيقات البنكية وخدمات المواصلات
  4. مراجعة مواعيد العمل والدراسة مسبقًا
  5. استغلال ساعات النهار الأطول في الأنشطة المفيدة
