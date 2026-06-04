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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظ يتفقد التجهيزات النهائية وتوصيل الانترنت لمجمع موقف قنا الجديدة

مجمع مواقف قنا الجديدة
مجمع مواقف قنا الجديدة
يوسف رجب

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سير العمل بمجمع مواقف قنا الجديدة، وذلك في جولة ميدانية موسعة للوقوف على التجهيزات النهائية والانتهاء من كافة الملاحظات الفنية، تمهيداً لبدء التشغيل الرسمى للمجمع خلال الفترة المقبلة.

جاءت الجولة بحضور كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة الجديدة، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

​وخلال جولته، شدد محافظ قنا على ضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المجمع، موجهًا بزيادة عدد مكاتب الحجز لتسهيل عملية حركة الركاب ومنع التكدس.

فيما وجه الببلاوي، بضرورة مراجعة شبكات المرافق وأعمال السباكة وصيانة دورات المياه بشكل كامل، بالإضافة إلى التأكيد على الانتهاء من أعمال تركيب شبكة الإنترنت لضمان تقديم خدمات رقمية متطورة تليق بالمشروع.



​جدير بالذكر، أن مجمع مواقف قنا الجديدة يعد أحد المشروعات التنموية والخدمية الضخمة بالمحافظة، حيث تم إنشاؤه على مساحة واسعة تبلغ 15 فدانًا، ومجهز بـ 7 غرف أمن لحفظ الانضباط، إلى جانب شبكات متطورة للإطفاء، والكهرباء، والإنترنت.

​كما يضم المجمع 5 مبانٍ حيوية تشمل "صالة الوصول، المركز التجاري، المسجد، مبنى الإدارة والخدمات، بالإضافة إلى ورش الصيانة والاستراحات"، وتبلغ ​الطاقة الاستيعابية للمركبات  10 مظلات مخصصة للأتوبيسات، ويمتلك قدرة استيعابية تتسع لـ 430 سيارة.
​ 

قنا بدء التشغيل الرسمى حركة الركاب مجمع المواقف أخبار قنا

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