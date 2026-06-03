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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يتابع أعمال التسكين بمنطقة"الرياح"وإضافة 100ملكية جديدة

المخطط التفصيلي لمنطقة المثلث
المخطط التفصيلي لمنطقة المثلث
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية والمعنية لسرعة الانتهاء من توقيع المخططات التفصيلية على الطبيعة بمنطقة "المثلث" الرياح بمركز ومدينة قنا، وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين للتيسير عليهم في استخراج تراخيص البناء وفقاً للقانون.

في السياق، أوضحت المهندسة رضوى عبدالرحمن، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بمحافظة قنا، مواصلة الجهود المكثفة لتنفيذ وتوقيع المخططات التفصيلية بمنطقة "المثلث" الرياح، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية المساحة بقنا والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تفعيلاً للقرار الخاص بتعديل المخطط التفصيلي للمنطقة الواقعة على مساحة 57.8 فدانًا.

وأشارت مدير عام إدارة التخطيط، إلى أن أعمال اللجنة تسير بخطى ثابته، حيث تختص بحصر الملكيات، وبحث العقود، واستقطاع نسب الشوارع والخدمات، وصولاً إلى تسكين الملكيات طبقًا لكروت الوصف المعدة بمعرفة مديرية المساحة، والتي تتولى إعداد البيان المساحى الدقيق لكل قطعة أرض بناءً على الرفع على الطبيعة.

ولفتت عبدالرحمن، إلى تفاصيل الموقف التنفيذي لأعمال التسكين، والتي أسفرت عن تسكين 450 ملكية على الطبيعة اعتمادًا على البيانات المساحية المعتمدة، فيما اجتمعت اللجنة برئاسة اللواء سامي علام سكرتير عام المحافظة، وأسفر عن تسكين 100 ملكية جديدة، ليبلغ إجمالى قطع الأراضي التي تم تسكينها واعتماد بياناتها المساحية حتى الآن 550 قطعة أرض، من أصل 1300 قطعة مستهدفة داخل المخطط التفصيلي للمنطقة.

فيما أكدت مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه فور تسليم البيانات المساحية المعتمدة لمديرية المساحة، يحق لجميع المواطنين الصادر لهم قرارات تسكين وتحديد لقطع أراضيهم، التوجه مباشرة إلى مديرية المساحة بقنا، للحصول على كارت الوصف الجديد للقطعة السكنية متضمنًا الحدود، الأبعاد، والإحداثيات الدقيقة، وذلك للبدء فورًا في إجراءات استخراج تراخيص البناء وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

قنا المخططات التفصيلية التخطيط العمراني قانون البناء رقم 119 أخبار قنا

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