قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بدء العد التنازلي| متى يتم تقديم الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

خالد يوسف

بدأ العد التنازلي على بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2026، لذا تتزايد عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2026، وذلك لمعرفة التوقيتات الجديدة لتنظيم يومهم.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، حيث يوافق هذا الموعد في 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، على أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مع بدء العمل بالنظام الجديد، وينتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، ويستمر التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر كاملة

ومع نهاية التوقيت الصيفي، يتم العودة إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار لأطول فترة ممكنة، في إطار خطة الدولة لتنظيم استخدام الموارد.

تقديم الساعة 60 دقيقة لتطبيق التوقيت الصيفي

عند حلول موعد تطبيق التوقيت الصيفي، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، وبمجرد وصولها لـ12 منتصف ليل الخميس الأخير من شهر أبريل ستصبح الساعة 1 وليس 12 بعد تعديلها.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي

كان تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2025 بدأ في ليلة الخميس 30 أكتوبر 2025، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، ليتم العمل به فعليا بدءا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، في إطار خطة حكومية تتماشى مع قصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء.

سبب تطبيق القرار يوم الجمعة

اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت لم يأتِ بشكل عشوائي، حيث يُعد يوم عطلة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، ما يساعد على:

- تقليل الارتباك في مواعيد العمل.

- منح المواطنين فرصة لضبط ساعاتهم بسهولة.

- تجنب التأثير على الدراسة والخدمات.

طريقة تعديل الساعة على الهواتف الذكية

يتم عادة تعديل الساعة تلقائيا على الهواتف الذكية عند بدء التوقيت الصيفي، شريطة تفعيل خاصية الضبط التلقائي للوقت والتاريخ.

وإذا لم يتم التعديل التلقائي، يمكن للمستخدم تعديل الساعة يدويًا من خلال الدخول إلى إعدادات الهاتف، ثم اختيار التاريخ والوقت، وإيقاف خاصية الضبط التلقائي، وبعدها يمكن تقديم الساعة 60 دقيقة.

نصائح مهمة قبل تغيير الساعة

مع اقتراب موعد تقديم الساعة، يُنصح باتباع بعض الخطوات لتجنب أي ارتباك:

- ضبط الساعات في الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل الموعد الرسمي.

- التأكد من تحديث التطبيقات البنكية وخدمات المواصلات.

- مراجعة مواعيد العمل والدراسة مسبقًا.

- استغلال ساعات النهار الأطول في الأنشطة المفيدة.

