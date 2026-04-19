الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طقس اليوم.. ارتفاع نسبي في الحرارة وتحذيرات من الرياح المثيرة للأتربة وفرص أمطار

طقس اليوم
طقس اليوم
محمد سمير

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 19 أبريل 2026، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط ملحوظ للرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق، في ظل استمرار حالة التقلبات الجوية.

طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

ومع حلول المساء، تميل الأجواء إلى البرودة، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة لتفادي التقلبات الحرارية.

وتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 27 درجة مئوية، في أجواء توصف بالمعتدلة نسبيًا مقارنة بالفترات الماضية.

فرص أمطار على مناطق متفرقة

وأشارت التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

كما تمتد فرص الأمطار بشكل خفيف إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، بنسبة حدوث تقارب 20%، ما يعني احتمالية سقوط أمطار متقطعة على فترات.

رياح نشطة وأتربة في بعض المناطق

ومن أبرز الظواهر الجوية اليوم نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في مدن القناة وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرياح إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الصحراوية، ما يتطلب الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة

* القاهرة: العظمى 27 – الصغرى 16
* الإسكندرية: العظمى 22 – الصغرى 15
* مطروح: العظمى 22 – الصغرى 14
* سوهاج: العظمى 31 – الصغرى 17
* قنا: العظمى 34 – الصغرى 19
* أسوان: العظمى 32 – الصغرى 20

تقلبات مستمرة ونصائح مهمة

وأكدت هيئة الأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، مع تباين درجات الحرارة بين النهار والليل، ونشاط الرياح وفرص الأمطار.

ونصحت المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق المكشوفة، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، مع ارتداء ملابس مناسبة خلال فترات الليل، لتفادي تأثيرات التقلبات الجوية.

طقس اليوم ارتفاع نسبي في الحرارة الرياح المثيرة للأتربة فرص أمطار طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا فرص أمطار على مناطق متفرقة رياح نشطة درجات الحرارة المتوقعة

