خلال ساعات.. بشرى لموظفي الحكومة بشأن مرتبات أبريل 2026 وهذا موعد الزيادة الجديدة

يترقب ملايين الموظفين في مصر صرف مرتبات شهر أبريل 2026 خلال الساعات المقبلة، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت المرتبات المرتقبة ستتضمن الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، خاصة بعد الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحوافز والعلاوات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ومع اقتراب موعد الصرف الرسمي غدا الأحد، حسمت وزارة المالية الجدل بشأن الزيادة الجديدة، موضحة تفاصيل صرف مرتبات أبريل، والموعد الفعلي لتطبيق الزيادات المعلنة، إلى جانب جدول الصرف الرسمي للوزارات والجهات الحكومية.



موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026 رسميًا

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أبريل 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد 19 أبريل 2026، على أن تستمر عملية الصرف لعدة أيام متتالية وفق جدول زمني محدد يشمل مختلف الجهات الحكومية.

ويأتي هذا التنظيم في إطار خطة الوزارة لتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف، وضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم بسهولة ومن دون زحام.

هل تشمل مرتبات أبريل الزيادة الجديدة؟

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر أبريل 2026 لن تشمل الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا.

وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات أبريل سيتم وفق الرواتب الحالية المعمول بها الآن، بينما يبدأ تنفيذ الزيادة الجديدة رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 - 2027.



وبذلك، فإن الموظفين لن يحصلوا على:

زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه

العلاوة الدورية بنسبة 12.5%

زيادة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

الحافز الإضافي الجديد بقيمة 750 جنيهًا

وكل هذه الزيادات سيتم صرفها بداية من يوليو المقبل.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2026

حددت وزارة المالية عدة قنوات رسمية لصرف المرتبات خلال أبريل، وهي:

فروع البنوك الحكومية والتجارية

مكاتب البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي ATM

وتهدف هذه القنوات إلى تسهيل حصول الموظفين على رواتبهم وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة.

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2026

أوضحت وزارة المالية أن الصرف سيتم وفق جدول زمني يبدأ من يوم الأحد 19 أبريل ويستمر حتى 23 أبريل، وجاء كالتالي:

اليوم الأول: الأحد 19 أبريل 2026

يشمل صرف المرتبات للعاملين في:

مجلس النواب

مجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس الأعلى للإعلام

وزارة التموين

وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة الإسكان

مديريات الطرق والنقل

اليوم الثاني: الاثنين 20 أبريل 2026

يشمل:

وزارة التعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

وزارة العدل

وزارة الكهرباء

وزارة الزراعة

وزارة الخارجية

وزارة الشباب والرياضة

وزارة التخطيط

وزارة المالية

مجلس الوزراء

النيابة العامة

من 21 إلى 23 أبريل

تم تخصيص هذه الأيام لصرف المرتبات للموظفين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم في الأيام المحددة.

الحد الأدنى للأجور الحالي في أبريل

حتى تطبيق الزيادة الجديدة في يوليو، يستمر العمل بالحد الأدنى للأجور الحالي، والذي جاء كالتالي:

الدرجة الممتازة: 13800 جنيه

الدرجة العالية: 11800 جنيه

مدير عام: 10300 جنيه

الدرجة الأولى: 9800 جنيه

الدرجة الثانية: 8500 جنيه

الدرجة الثالثة: 8000 جنيه

الدرجة الرابعة: 7300 جنيه

الدرجة الخامسة: 7100 جنيه

الدرجة السادسة: 7100 جنيه

وتسري هذه القيم على مرتبات أبريل الجاري لحين بدء تطبيق الزيادات الجديدة.



متى تبدأ زيادة المرتبات الجديدة؟

أوضحت الحكومة أن زيادة المرتبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وتشمل:

رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه

علاوة دورية بنسبة 12.5%

زيادة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

حافز إضافي 750 جنيهًا

كما تشمل زيادات إضافية لبعض القطاعات مثل:

المعلمين: حافز من 1000 إلى 1100 جنيه

الإدارة المدرسية: حتى 2000 جنيه

القطاع الطبي: 750 جنيهًا مع رفع النوبتجيات 25%

لماذا تم تبكير صرف المرتبات؟

يهدف قرار تبكير صرف المرتبات إلى:

تخفيف الضغط على ماكينات الصراف

تقليل الزحام أمام البنوك

تنظيم عمليات الصرف

تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم

ويعكس ذلك حرص وزارة المالية على انتظام صرف الرواتب وتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة للعاملين بالدولة.