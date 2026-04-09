الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اعرف هتقبض كام وإمتى؟.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026 بعد قرار وزارة المالية الجديد

خالد يوسف

أعلنت وزارة المالية، عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في توقيتات مناسبة. 

تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2026

أعلنت وزارة المالية، عن تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2026 ليبدأ من يوم 19 أبريل بدلًا من يوم 24 أبريل، على أن يتم الصرف تدريجيًا للعاملين بمختلف الجهات الحكومية وفقًا للجدول الزمني المحدد، بما يضمن تقليل التكدس وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم بسهولة.

ويأتي هذا القرار الجديد ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القوى العاملة، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات صرف الرواتب وفق الجدول الزمني المُحدث الذي حددته الوزارة، مع مراعاة توزيع مواعيد الصرف لتفادي التكدس وضمان سهولة الإجراءات.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2026

استقرت وزارة المالية على أن يكون يوم 19 أبريل 2026 هو موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026.

ومن المقرر أن تتاح مستحقات العاملين في: 

- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لكافة البنوك العاملة في مصر.

- المكاتب البريدية بدءًا من الساعات الأولى لصباح يوم الاثنين، على أن يتوالى الصرف لبقية الهيئات والمديريات الخدمية بالمحافظات تباعًا لضمان انتظام المنظومة الرقمية للصرف.

- شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة: التي توفر خدمة السحب النقدي.

- البنوك المصرية: مثل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة.

موعد زيادة المرتبات 2026 ورفع الحد الأدنى للأجور الجديد

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، فى مؤتمر صحفى، عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا بدءًا من يوليو المقبل، مع إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والكوادر الطبية، وذلك ضمن حزمة قرارات اتخذتها الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى.

الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات

تشمل الزيادات شريحة واسعة من العاملين، وعلى رأسهم:

- جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة.

- العاملون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية بعلاوة 12%.

- غير المخاطبين بالقانون بعلاوة 15%.

- زيادة حافز إضافي بقيمة 750 جنيه شهريا.

كما تشمل فئات محددة:

- المعلمون

- حافز تدريس يصل إلى 1000 جنيه.

- حافز تميز قد يصل إلى 2000 جنيه لبعض الفئات.

- العاملون في القطاع الطبي.

- زيادة إضافية 750 جنيه.

- رفع بدل النوبتجيات بنسبة 25%.

