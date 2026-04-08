بعد قرار الحكومة.. هل يتم صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة؟

زيادة المرتبات 2026
رشا عوني

يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالقطاع الإداري بالدولة موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور و زيادة المرتبات 2026 بعد قرار رسمي من الحكومة بالزيادة الجديدة قريبا ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين و زيادة المرتبات والأجور والمعاشات خلال العام الجاري.

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل للموظفين، حيث سيتم  بدء صرف مرتبات أبريل ومايو 2026 يوم 19 من كل شهر؛ للتيسير على العاملين بالدولة، لافتًا إلى أننا نسعى للتسهيل على المواطنين، وتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وزير المالية

وأضاف وزير المالية في بيان رسمي، أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية للدولة للعمل على بدء إجراءات تبكير صرف متأخرات شهر مارس، وكذلك تقديم صرف مرتبات شهر أبريل ومايو 2026.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2026:

يمكن للعاملون بالدولة صرف مرتبات شهر أبريل 2026 بداء من يوم من 19 أبريل 2026 من خلال الأماكن الآتية:

-تصرف مرتبات شهر أبريل 2026 الجارى من خلال فروع البنوك.

-فيما تصرف مرتبات شهر أبريل 2026 عبر فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهور.

- ويمكن صرف مرتبات شهر أبريل 2026 عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».

هل توجد زيادة في مرتبات أبريل 2026؟

 

حسمت وزارة المالية الجدل حول وجود أي زيادات جديدة، مؤكدة أن مرتبات أبريل 2026 سيتم صرفها دون أي زيادة، بالقيم الحالية المعمول بها.

ومن المقرر أن تبدأ الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف تحسين مستوى الدخل.

موعد زيادة المرتبات 2026ورفع الحد الأدنى للأجور الجديد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، فى مؤتمر صحفى الأربعاء الماضي ، عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا بدءًا من يوليو المقبل، مع إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والكوادر الطبية، وذلك ضمن حزمة قرارات اتخذتها الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى.

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026

وكشفت الحكومة عن بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه مصري اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تزامنًا مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027.

ومن المقرر أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من صرف مرتبات شهر يوليو، وذلك في إطار حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تستهدف دعم المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، والتعامل مع آثار التضخم.

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

انتقال عمر ياسر لاعب زد إلى نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني

خصم 6 نقاط من رصيد نادِ إنجليزي شهير.. تفاصيل

إيزي يتوج بجائزة لاعب الشهر في مارس.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

متلازمة الأرز المقلي.. يسبب تسممًا خطيرًا

غير الرنجة والفسيخ.. ماذا يحدث لو تناولت السلمون في شم النسيم

في الذكرى الـ 56.. محافظ الشرقية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مدرسة بحر البقر

شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

