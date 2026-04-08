بعد قرار الحكومة.. هل يتم صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة؟

يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالقطاع الإداري بالدولة موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور و زيادة المرتبات 2026 بعد قرار رسمي من الحكومة بالزيادة الجديدة قريبا ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين و زيادة المرتبات والأجور والمعاشات خلال العام الجاري.

موعد صرف مرتبات أبريل 2026

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل للموظفين، حيث سيتم بدء صرف مرتبات أبريل ومايو 2026 يوم 19 من كل شهر؛ للتيسير على العاملين بالدولة، لافتًا إلى أننا نسعى للتسهيل على المواطنين، وتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وزير المالية

وأضاف وزير المالية في بيان رسمي، أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية للدولة للعمل على بدء إجراءات تبكير صرف متأخرات شهر مارس، وكذلك تقديم صرف مرتبات شهر أبريل ومايو 2026.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2026:

يمكن للعاملون بالدولة صرف مرتبات شهر أبريل 2026 بداء من يوم من 19 أبريل 2026 من خلال الأماكن الآتية:

-تصرف مرتبات شهر أبريل 2026 الجارى من خلال فروع البنوك.

-فيما تصرف مرتبات شهر أبريل 2026 عبر فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهور.

- ويمكن صرف مرتبات شهر أبريل 2026 عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».

هل توجد زيادة في مرتبات أبريل 2026؟

حسمت وزارة المالية الجدل حول وجود أي زيادات جديدة، مؤكدة أن مرتبات أبريل 2026 سيتم صرفها دون أي زيادة، بالقيم الحالية المعمول بها.

ومن المقرر أن تبدأ الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف تحسين مستوى الدخل.

موعد زيادة المرتبات 2026ورفع الحد الأدنى للأجور الجديد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، فى مؤتمر صحفى الأربعاء الماضي ، عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا بدءًا من يوليو المقبل، مع إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والكوادر الطبية، وذلك ضمن حزمة قرارات اتخذتها الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى.

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026

وكشفت الحكومة عن بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه مصري اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تزامنًا مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027.

ومن المقرر أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من صرف مرتبات شهر يوليو، وذلك في إطار حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تستهدف دعم المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، والتعامل مع آثار التضخم.