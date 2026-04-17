قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر أبريل 2026

محمد غالي

يبحث ملايين العاملين بالدولة عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر أبريل 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف خلال الفترة المقبلة، في إطار التيسير على الموظفين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم.

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم 19 من كل شهر، بدلا من الموعد المعتاد يوم 24، وذلك ضمن خطة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة.

وبحسب الوزارة، يبدأ صرف مرتبات شهر أبريل 2026 يوم الأحد الموافق 19 أبريل، أي قبل الموعد التقليدي بنحو 5 أيام، مع إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي طوال اليوم، لتجنب التزاحم وتيسير عملية الصرف.

كما أكدت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر مايو أيضا، ليتم صرفها بداية من يوم 19 مايو 2026، بنفس الآلية، دون الإعلان حتى الآن عن تبكير مواعيد صرف الأشهر التالية.

ودعت الوزارة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى عدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بدءا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة.

وفيما يخص الاستعلام عن الراتب، يمكن للموظفين معرفة قيمة مرتباتهم بسهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي، عبر إدخال البطاقة البنكية والرقم السري، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الرصيد، لتظهر تفاصيل المبلغ المتاح بالحساب.

ويأتي تبكير صرف المرتبات في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المالية، وتخفيف الضغط على المواطنين، خاصة مع تزايد الالتزامات المعيشية.

جدول المرتبات الجديد 2026 بعد الزيادة


الدرجة الوظيفية    قبل الزيادة    بعد الزيادة
الدرجة الممتازة    13,200 جنيه    14,900 جنيه
الدرجة العالية    11,200 جنيه    12,900 جنيه
مدير عام أو ما يعادلها    10,300 جنيه    11,400 جنيه
الدرجة الأولى    9,200 جنيه    10,800 جنيه
الدرجة الثانية    8,200 جنيه    9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية    8,700 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة الرابعة    8,200 جنيه    9,300 جنيه
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة    8,100 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة السادسة الخدمات المعاونة    7,000 جنيه    8,100 جنيه

