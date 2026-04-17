يبحث ملايين العاملين بالدولة عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر أبريل 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف خلال الفترة المقبلة، في إطار التيسير على الموظفين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم 19 من كل شهر، بدلا من الموعد المعتاد يوم 24، وذلك ضمن خطة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة.

وبحسب الوزارة، يبدأ صرف مرتبات شهر أبريل 2026 يوم الأحد الموافق 19 أبريل، أي قبل الموعد التقليدي بنحو 5 أيام، مع إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي طوال اليوم، لتجنب التزاحم وتيسير عملية الصرف.

كما أكدت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر مايو أيضا، ليتم صرفها بداية من يوم 19 مايو 2026، بنفس الآلية، دون الإعلان حتى الآن عن تبكير مواعيد صرف الأشهر التالية.

ودعت الوزارة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى عدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بدءا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة.

وفيما يخص الاستعلام عن الراتب، يمكن للموظفين معرفة قيمة مرتباتهم بسهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي، عبر إدخال البطاقة البنكية والرقم السري، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الرصيد، لتظهر تفاصيل المبلغ المتاح بالحساب.

ويأتي تبكير صرف المرتبات في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المالية، وتخفيف الضغط على المواطنين، خاصة مع تزايد الالتزامات المعيشية.

جدول المرتبات الجديد 2026 بعد الزيادة



الدرجة الوظيفية قبل الزيادة بعد الزيادة

الدرجة الممتازة 13,200 جنيه 14,900 جنيه

الدرجة العالية 11,200 جنيه 12,900 جنيه

مدير عام أو ما يعادلها 10,300 جنيه 11,400 جنيه

الدرجة الأولى 9,200 جنيه 10,800 جنيه

الدرجة الثانية 8,200 جنيه 9,500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية 8,700 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة الرابعة 8,200 جنيه 9,300 جنيه

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 8,100 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 7,000 جنيه 8,100 جنيه