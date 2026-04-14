قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل جراء إطلاق صواريخ من لبنان
محادثات إسرائيل ولبنان .. نتنياهو يُجري محادثات اليوم مع الرئيس عون
حكم الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج.. الإفتاء توضح
بريء .. مدحت شلبي يكشف تفاصيل جديدة حول محمد الشناوي
وزير الخارجية يبحث الأوضاع الإقليمية مع رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي
سعر الدولار كام؟.. أسعار العُملات العربية والأجنبية اليوم الخميس
نماذج استرشادية لإمتحانات الدبلومات الفنية.. و"معلمي مصر" يشيد بالإهتمام بطلاب التعليم الفني
موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس 16 أبريل 2026
غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان وبيان عاجل من حزب الله
بعد إيران .. زيارة هامة لـ قائد الجيش الباكستاني إلى أمريكا
وزير الخارجية يلتقي زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي
بعد تراجعه.. سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. صدمة في ترتيب عمرو عبد الجليل ومحمد سعد بشباك التذاكر

فيلم فاميلى بيزنس
فيلم فاميلى بيزنس
أحمد إبراهيم

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين 5 أفلام على شباك التذاكر، هي: «برشامة»، و«سفاح التجمع»، و«إيجي بست»، و«فاميلي بيزنس» و«إشعار بالموت».

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ليلة أمس والتى بلغت قيمتها 7,398,956 جنيه طبقا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

برشامة 

حقق فيلم “برشامة” إيرادات أمس، وصلت إلى 5,213,483 جنيه، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر المبارك.

“برشامة” بطولة: هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

إيجي بست

وحقق فيلم “إيجي بست” إيرادات وصلت إلى 874,500 جنيها، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمي أبو ضيف .

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصناع السينما في مصر.

سفاح التجمع

بينما فيلم سفاح التجمع حقق إيرادات وصلت إلى 687,213 جنيهًا امس، في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

فاميلي بيزنس 

حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة ، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 581,398 جنيهًا في أولى أيام عرضه.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

فيلم إشعار بالموت

بينما حقق فيلم “إشعار بالموت” إيرادات بلغت قيمتها 41,867 جنيه. 

ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، يتصدرهم الفنان الراحل بهاء الخطيب، إلى جانب يارا عزمي، عمرو عبد الجليل، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، أيمن الشيوي، حمدي الوزير، والطفل آدهم شتا، الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل عقل.

ويأتي فيلم «إشعار بالموت» ضمن الأعمال التي تراهن على تقديم محتوى مختلف، حيث تدور أحداثه في أجواء من الغموض والتشويق، ما يجعله من الأفلام المنتظرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل مشاركة مجموعة متنوعة من النجوم تجمع بين الخبرة والوجوه الشابة.

