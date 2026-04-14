محمد رمضان يعلن عن أغنية رومانسية جديدة ويكشف موعد طرحها

أعلن الفنان محمد رمضان عن استعداده لطرح أغنية جديدة تحمل طابعًا رومانسيًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

ونشر رمضان منشورًا قال فيه: “جميلة أغنية رومانسية بطريقتي الخاصة.. لو جميلة هنزلها يوم 18 لو منيلة بنيلة هنزلها يوم 20”.

وأثار منشور محمد رمضان تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، حيث عبّر الكثيرون عن حماسهم لسماع الأغنية الجديدة، خاصة مع تأكيده أنها ستكون مختلفة وتحمل أسلوبه الخاص.

ويواصل محمد رمضان نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، ما بين الأعمال الغنائية التي يطرحها تباعًا عبر منصات التواصل، وحفلاته التي يحييها داخل وخارج مصر.

وروج أيضًا الفنان محمد رمضان لأحدث أغانيه المنتظرة بمشاركة مغنى الراب التركي Lvbel c5 .

ونشر محمد رمضان صور كواليس الفيديو كليب عير حسابه الرسمى على انستجرام ، وكتب معلقا: “أجواء تركيا، خليكم متابعين أغنية BSBS مع أخويا lvbel c5”.