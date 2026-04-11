محمد رمضان أول فنان عربي يغني على مسرح دولبي في لوس أنجلوس

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة “إكس” عن اختياره لإحياء حفل غنائي على مسرح “دولبي” بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهو المسرح الذي يستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال محمد رمضان إن الحفل يُعد جماهيريًا ويقام على نفس المسرح الذي شهد تتويج عدد من أبرز نجوم وصناع السينما حول العالم، معربًا عن سعادته وفخره بهذا الاختيار، مؤكدًا أنه سيكون أول فنان عربي يغني على هذا المسرح في حفل بهذا الحجم.

وأضاف محمد رمضان أن هذا الإنجاز جاء بدعم جمهوره وفريق عمله، مشيرًا إلى أن كل خطوة جديدة في مسيرته تأتي بفضل هذا الدعم المستمر، مختتمًا منشوره بـ “الحمد لله”