جميلة الجميلات.. ياسمين الخطيب تحيي ذكرى رحيل شيرين سيف النصر

أحيت الإعلامية ياسمين الخطيب الذكرى الثانية لرحيل الفنانة شيرين سيف النصر، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2024، عن عمر ناهز 56 عامًا، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وحرصت ياسمين الخطيب على أحياء ذكري الراحلة برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" وصفت فيها رحيلها بالمفاجئ والمؤلم، مشيرة إلى أن جمال شيرين سيف النصر كان استثنائيًا وغير تقليدي، ما جعلها مختلفة عن غيرها من نجمات جيلها.

وأكدت الخطيب أن الراحلة تمتعت بملامح مثالية وأناقة راقية بطابع أوروبي، معتبرة أنها كانت «جميلة الجميلات» وأيقونة للجمال في التسعينيات، كما كشفت أنها كانت من نجماتها المفضلات، وأن أسلوبها في الأزياء والمكياج وتسريحات الشعر كان مصدر إلهام لبنات جيلها.

كما تطرقت إلى مشاركتها في فيلم مين مايحبش فاطمة، موضحة أن الجمهور لم يتفاعل معها بنفس القدر مقارنة بزميلتها جيهان فاضل، بسبب اختلاف ملامحها وكونها تبدو أقرب للذوق الأوروبي.

واختتمت رسالتها بالدعاء للراحلة، قائلة: «سلام ورحمة ونور لروحها»، في لفتة إنسانية مؤثرة تعكس مكانتها الخاصة لدى جمهورها ومحبيها.

وفاة شيرين سيف النصر

ورحلت شيرين سيف النصر، عن عالمنا في 13 أبريل عام 2024، عن عمر يناهز الـ 56 عاما، وذلك بشكل مفاجئ بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن، تخرجت عام 1991 فى كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها لتشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986، ثم تتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، اللص الذي أحبه.

وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال منها سواق الهانم، النوم فى العسل.

اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانيه عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002.

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما مسلسل "أصعب قرار"، بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.