قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يبحث مستجدات مدينة اللقاحات ويؤكد إطلاق أكاديمية VBC لتوطين الصناعات الحيوية
إقبال جماهيري على “قطار النزهة” لقضاء عطلة شم النسيم بالإسكندرية | صور
هل تسقط الصلوات الفائتة بعد توبة تارك الصلاة؟.. تعرف على الحكم الشرعي
تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل
وزراء خارجية آسيان يحثون أمريكا وإيران على مواصلة المفاوضات
هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط
معاشات شهر مايو 2026.. طريقة الاستعلام وموعد الصرف
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات اليوم في مصر
هل الصيام يوم شم النسيم 2026 حرام؟.. الإفتاء توضح مشروعيته
استشهاد 13 شخصا وإصابة 16 في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
إمام عاشور ينتظر العروض الخليجية بعد كأس العالم.. وهذا موقف زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى وفاة شيرين سيف النصر.. تعرف على صلة قرابتها بملكة الأردن وسبب اعتذارها عن فيلم نذوة

أحمد البهى

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، والتي تعد واحدة من جميلات الفن المصري. 

شيرين وُلدت شيرين في الأردن يوم 27 نوفمبر 1967، لأب مصري وأم فلسطينية، وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1991. 

عاشت جزءًا من حياتها في فرنسا، حيث التقت بالمخرج يوسف فرنسيس الذي كان بوابتها لعالم السينما.

قدمت شيرين العديد من الأفلام منها: “الأستاذ”، “البحث عن طريق آخر”، “البلدوزر”، “أحلامنا الحلوة”، “سفينة الحب والعذاب”، “كلهم في جهنم”، و*“سوق الهانم”. أما على صعيد الدراما، فكان لها حضور مميز في أعمال مثل: “المال والبنون 2”، “من الذي لا يحب فاطمة”، “اللص الذي أحبه”، و“النوارس والصقور”.

ربطت شيرين سيف النصر عن صلة قرابتها بملكة الاردن، حيث أكدت أن والدة ملكة الأردن شقيقة والدتها .

كان من المقرر ان تقوم الفنانة شيرين سيف النصر ببطولة فيلم نذوه، والذي قامت ببطولته كل من يسرا وشيرين رضا، حيث كان سيخرجه عاطف الطيب ، الا انه توفي لتعتذر شيرين سيف النصر عن استكمال العمل. 

شيرين سيف النصر ابتعدت عن الشاشة لسنوات طويلة قبل وفاتها، حيث اتخذت قرارا بعدم مشاركتها في أي أعمال فنية، واختفت عن الأضواء ، لتعود بعدها بعدة سنوات بعد تعرضها الي حادث سرقة من قبل صديقة لها .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

