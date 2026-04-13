في ذكرى وفاة شيرين سيف النصر.. تعرف على صلة قرابتها بملكة الأردن وسبب اعتذارها عن فيلم نذوة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، والتي تعد واحدة من جميلات الفن المصري.

شيرين وُلدت شيرين في الأردن يوم 27 نوفمبر 1967، لأب مصري وأم فلسطينية، وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1991.

عاشت جزءًا من حياتها في فرنسا، حيث التقت بالمخرج يوسف فرنسيس الذي كان بوابتها لعالم السينما.

قدمت شيرين العديد من الأفلام منها: “الأستاذ”، “البحث عن طريق آخر”، “البلدوزر”، “أحلامنا الحلوة”، “سفينة الحب والعذاب”، “كلهم في جهنم”، و*“سوق الهانم”. أما على صعيد الدراما، فكان لها حضور مميز في أعمال مثل: “المال والبنون 2”، “من الذي لا يحب فاطمة”، “اللص الذي أحبه”، و“النوارس والصقور”.

ربطت شيرين سيف النصر عن صلة قرابتها بملكة الاردن، حيث أكدت أن والدة ملكة الأردن شقيقة والدتها .

كان من المقرر ان تقوم الفنانة شيرين سيف النصر ببطولة فيلم نذوه، والذي قامت ببطولته كل من يسرا وشيرين رضا، حيث كان سيخرجه عاطف الطيب ، الا انه توفي لتعتذر شيرين سيف النصر عن استكمال العمل.

شيرين سيف النصر ابتعدت عن الشاشة لسنوات طويلة قبل وفاتها، حيث اتخذت قرارا بعدم مشاركتها في أي أعمال فنية، واختفت عن الأضواء ، لتعود بعدها بعدة سنوات بعد تعرضها الي حادث سرقة من قبل صديقة لها .