مريم محمود الجندي تحيي ذكرى رحيل والدها: الوجع لسه زي ما هو

أحيت الفنانة مريم الجندي ذكرى رحيل والدها الفنان الراحل محمود الجندي، بكلمات مؤثرة عبّرت خلالها عن اشتياقها الكبير له بعد مرور 7 سنوات على وفاته.

وكتبت مريم الجندي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “السنة السابعة من غيرك… عدّى ٧ سنين والوجع لسه زي ما هو، بس مكانك في قلبي برضه زي ما هو، محدش بيقدر يملاه”.

وأضافت: “بفتكرك في كل المواقف، وعارفة إنك على طول معايا، بس كل حاجة حلوة ناقصة من غيرك”، معربة عن أمنيتها أن تكون قد حققت ما كان يتمناه لها والدها.

واختتمت مريم الجندي رسالتها بالدعاء لوالدها الراحل، قائلة: “اللهم ارحم أبويا واغفر له، واجعل كل حاجة حلوة عملها نور ليه في قبره، وطمّنه ووسّع له فيه، واجمعني بيه في الجنة يا رب”

نشرت الفنانة مريم الجندي رسالة مؤثرة عبر ستوري حسابها على إنستجرام، بمناسبة عيد ميلاد والدها الفنان الراحل محمود الجندي.

وكتبت مريم: “النهارده عيد ميلاد بابايا حبيبي، الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.. ياريت تدعوله وتفتكروه بالخير”

محمود الجندي

وولد محمود الجندي في مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة في يوم ٨ أبريل عام ١٩٤٥

وتخرج من المعهد العالي للسينما، بدأ حياته الفنية في فترة السبعينيات وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

وكان يشتهر كذلك بصوته العذب وغناء المواويل وكان يقدم مقاطع غنائية في العديد من أعماله الفنية والمسرحية وقدم ألبوم غنائي باسم (فنان فقير) عام 1990،ولكنه صرح بأنه حاول دخول مجال الغناء ولكنه لم يحب استكمال التجربة.

كما شارك في حرب أكتوبر عام 1973، حيث خدم في سلاح الطيران لمدة 7 سنوات، وتم تكريمه عدة مرات، وفي 11 أبريل 2019 توفي بأزمة قلبية