مريم الجندي تحيي ذكرى والدها محمود الجندي في عيد ميلاده

نشرت الفنانة مريم الجندي رسالة مؤثرة عبر ستوري حسابها على إنستجرام، بمناسبة عيد ميلاد والدها الفنان الراحل محمود الجندي.

وكتبت مريم: “النهارده عيد ميلاد بابايا حبيبي، الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.. ياريت تدعوله وتفتكروه بالخير”

محمود الجندي

وولد محمود الجندي في مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة في يوم ٨ أبريل عام ١٩٤٥

وتخرج من المعهد العالي للسينما، بدأ حياته الفنية في فترة السبعينيات وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

وكان يشتهر كذلك بصوته العذب وغناء المواويل وكان يقدم مقاطع غنائية في العديد من أعماله الفنية والمسرحية وقدم ألبوم غنائي باسم (فنان فقير) عام 1990،ولكنه صرح بأنه حاول دخول مجال الغناء ولكنه لم يحب استكمال التجربة.

كما شارك في حرب أكتوبر عام 1973، حيث خدم في سلاح الطيران لمدة 7 سنوات، وتم تكريمه عدة مرات، وفي 11 أبريل 2019 توفي بأزمة قلبية