هنا الزاهد: رجعت طفلة من تاني

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها لحظات مميزة من رحلتها داخل مدينة ملاهي عالمية، حيث وثّقت سعادتها الكبيرة وانبهارها بأجواء المكان من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد في الفيديو وهي تستمتع بالألعاب والعروض الترفيهية، وسط أجواء مليئة بالبهجة والألوان، ما عكس حالة من الحماس والطفولة التي سيطرت عليها خلال زيارتها.

وعلّقت هنا الزاهد على الفيديو معبرة عن سعادتها، مشيرة إلى أنها شعرت وكأنها عادت طفلة من جديد، في واحدة من أكثر اللحظات التي استمتعت بها خلال رحلتها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بعفويتها وطاقة السعادة التي ظهرت بها، مؤكدين أن هذه اللقطات نقلت إليهم أجواء ديزني الساحرة

وكانت قد نشرت الفنانة هنا الزاهد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت هات الزاهد، مرتديه فستان قصير باللون الابيض والاسود، وجاء الفستان بتصميم لافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت قبعة باللون الاسود تتناسب مع ظهورها .

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.