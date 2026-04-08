هنا الزاهد تشارك جمهورها صورًا من باريس في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، من رحلتها الأخيرة إلى باريس.

وظهرت هنا في الصور وهي تستمتع بأجواء العاصمة الفرنسية، وسط مناظر طبيعية ومعالم سياحية شهيرة، حيث نالت الصور إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها بشكل واسع.

وكان قد أثار الفنان هشام ماجد والفنانة هنا الزاهدحالة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تبادلهما تعليقات ساخرة بشأن مشاركتهما في عمل فني جديد.



وبدأت الواقعة عندما نشر هشام ماجد عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام تعليقًا مازحًا، أشار فيه إلى استبعاد هنا الزاهد من فيلمه الجديد بسبب خلافات مع فريق العمل، قائلًا: حصل فعلا واستبعادها من الفيلم بعد خلاف حاد عالتتر وجاري تجهيز البديلة.

ومن جانبها، أعادت هنا الزاهد نشر التعليق عبر حسابها، وردت عليه بأسلوب ساخر، حيث كتبت: محصلش.. ده عايز يشيل دوري وياخد كلام الست والراجل.