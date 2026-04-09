لقطات من مران الزمالك استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد.. صور

عقد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة خاصة مع لاعبيه على هامش المران الجماعي الذي أُقيم على الملعب الفرعي لاستاد نيلسون مانديلا، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وحرص المدير الفني خلال الجلسة على تحفيز اللاعبين ورفع روحهم المعنوية قبل اللقاء المرتقب.

أكد معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين أن المباراة المقبلة لا تحتمل القسمة على اثنين، مشددًا على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تُسهل مهمة الفريق في لقاء العودة بالقاهرة. 

وطالب اللاعبين بالتركيز الكامل والالتزام بالتعليمات الفنية، خاصة أن المواجهة تمثل خطوة حاسمة نحو بلوغ النهائي القاري.

أعرب المدير الفني عن ثقته الكبيرة في إمكانيات لاعبي الزمالك، مؤكدًا أنهم قادرون على مواصلة المشوار بنجاح في البطولة وتحقيق طموحات الجماهير. وأشار إلى أهمية القتال داخل الملعب واستغلال الفرص لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

برنامج بدني مكثف استعدادًا للمباراة

بدأ المران بفقرة بدنية قوية داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف المدرب البرتغالي نونو كوستا، الذي ركز على تجهيز اللاعبين بدنيًا ورفع معدلات اللياقة قبل اللقاء المرتقب، لضمان ظهور الفريق بأفضل حالة بدنية.

تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة

خصص الجهاز الفني فقرة فنية شملت تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات للتدريب على التمرير السريع والتسلم والتسليم. كما تم التركيز على التسديد من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى التدريب على الكرات العرضية من الجانبين، في وجود لاعبي الوسط والهجوم داخل منطقة الجزاء.

ترتيبات المباراة ومواعيد المواجهتين

يترأس المهندس هشام نصر بعثة الفريق في الجزائر، حيث يواجه الزمالك نظيره شباب بلوزداد يوم الجمعة في التاسعة مساءً على استاد نيلسون مانديلا. ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة الدولي، لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي

