خالد كمال يكشف كواليس مشاركته في «إبراهيم الأبيض»: رسبت في المعهد بسببه

تحدث الفنان خالد كمال عن كواليس مشاركته في فيلم "إبراهيم الأبيض"، كاشفًا عن تأثير العمل على بداياته الفنية والدراسية، خاصة خلال فترة التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وأوضح، خلال ظهوره في بودكاست "شقة التعاون" مع الفنان حسام داغر، أن انشغاله بالتحضيرات المكثفة للفيلم، خاصة تدريبات الأكشن، تسبب في تغيّبه المتكرر عن الدراسة، ما أدى إلى رسوبه وحرمانه من الاستمرار في نفس العام.

وأشار إلى أن ترشيحه للمشاركة في العمل جاء عن طريق الفنان محمد ممدوح، الذي كان له دور كبير في دعمه خلال بداياته، لافتًا إلى أن تلك الفرصة كانت من أهم المحطات التي ساهمت في تشكيل مسيرته الفنية.

كما أوضح أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان قد شاهده في عرض «قهوة سادة»، قبل أن يتم اختيار محمد ممدوح لتجسيد دور نجله في الفيلم بينما كان هناك دور آخر متاح ما فتح الباب أمام مشاركته في العمل.

مسلسل سوا سوا

وشارك خالد كمال فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسلين “سوا سوا” و"حد اقصي".

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من خالد كمال ، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، سوسن بدر ، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.