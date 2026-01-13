خالد كمال عن قسمة العدل: دراما عائلية متشعبة

تحدث الفنان خالد كمال عن دوره وكواليس مسلسل "قسمة العدل" المقرر عرضه على قناة "ON"بداية من يوم السبت المقبل 17 يناير.

قال كمال خلال لقاء مصور نشرته منصات قناة "ON"، إنه يحب الأدوار وتقديم الشخصيات المختلفة، لأن الجمهور أصبح لديه قدر من الوعي ليشاهد أدوار الممثل ويحبه في كل ما يقدمه.

وتابع أنه تحمس للمشاركة في "قسمة العدل" بسبب فريق العمل وفكرة المسلسل نفسها التي تناقش فكرة "قسمة العدل" والميراث والعائلة، واصفًا المسلسل بأنه دراما عائلية متشعبة.

يدور مسلسل "قسمة العدل" في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث يفتح ملفات شائكة في المجتمع المصري، أبرزها قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، وما يتبعها من صراعات عائلية تضع الروابط الأسرية في اختبار صعب أمام المصالح المادية.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمري، وعلاء قوقة، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.