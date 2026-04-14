ندى بهجت تكشف لصدى البلد كواليس أوبريت الدنيا ربيع| خاص

الفنانة ندي بهجت
الفنانة ندي بهجت
أوركيد سامي

كشفت الفنانة ندي بهجت  كواليس أوبريت "الدنيا ربيع" خلال احتفالات شم النسيم، مؤكدة أن العمل يمثل لها تجربة فنية خاصة تحمل الكثير من التحديات والشغف.

وقالت ندى بهجت في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري: "أنا أعشق أغنية الدنيا ربيع جدًا، وبحب الفيلم المرتبط بيها، وكمان بحب النجمة سعاد حسني  في كل أعمالها، لأنها رمز من رموز الفن المصري وقدمت تاريخًا فنيًا مميزًا".

وأضافت أن فكرة تقديم الأوبريت جاءت من الفنان تامر عبد المنعم ، حيث تم تنفيذها لأول مرة خلال احتفالات شم النسيم في العام الماضي، قبل أن يتم تطويرها هذا العام بشكل جديد ومختلف.

وأوضحت أنها تولت بطولة الأوبريت، إلى جانب الغناء وتصميم الاستعراضات بالكامل، وهو ما شكل تحديًا كبيرًا

استطردت ندي بهجت التحضيرات،  "استغرقت في الأوبريت  يومين فقط

وتابعت: "أصعب حاجة واجهتني كانت إصابتي في القدم، لكن رغم كده كنت حريصة إني أشارك وأقدم أفضل ما عندي، لأن العمل ده قريب جدًا لقلبي، والجمهور يستحق يشوف حاجة مميزة".

وأكدت ندى بهجت أن أوبريت "الدنيا ربيع" يعكس روح البهجة والاحتفال المرتبطة بعيد الربيع، مشيرة إلى أن إعادة تقديم الأعمال الكلاسيكية بروح جديدة تساهم في ربط الأجيال الحالية بالتراث الفني المصري.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور، التي جاءت إيجابية ومشجعة، وهو ما اعتبرته دافعًا قويًا للاستمرار في تقديم المزيد من العروض الفنية المتميزة خلال الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

