سنن النبي قبل النوم.. أذكار وآداب نبوية تمنحك الطمأنينة وتحفظك طوال الليل
ندى بهجت لصدى البلد: شخصيتي في مسلسل البخت تحد ولا أخاف من أدوار الشر| فيديو

أوركيد سامي

كشفت الفنانة ندي بهجت عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «البخت»، مؤكدة أنها تقدم دورًا مختلفًا ومركبًا يحمل العديد من التحديات على المستوى التمثيلي، خاصة أنه ينتمي إلى أدوار الشر التي تتطلب أداءً خاصًا وقدرة على التعبير عن تعقيدات النفس البشرية.

وأوضحت ندى بهجت، في لقاء خاص، أن شخصية “هيام” التي تجسدها خلال أحداث المسلسل هي زوجة محامٍ يجسد دوره الفنان أحمد وفيق، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما ليست تقليدية، بل تشهد العديد من التطورات والصراعات، حيث تتورط معه في أكثر من موقف يحمل طابعًا شريرًا، ما يجعل الشخصية مليئة بالتفاصيل والتحولات الدرامية.

وأضافت أن تقديم أدوار الشر لا يمثل لها مصدر قلق، بل تعتبره تحديًا فنيًا كبيرًا تسعى من خلاله لإثبات قدرتها على التنوع، مؤكدة أن هذا النوع من الأدوار يمنح الفنان مساحة أوسع للإبداع وإظهار إمكانياته، خاصة عندما تكون الشخصية مكتوبة بشكل جيد وتحمل أبعادًا إنسانية معقدة.

وأشارت إلى أنها حرصت على دراسة الشخصية بشكل دقيق، لفهم دوافعها النفسية وتصرفاتها، حتى تظهر بشكل واقعي ومقنع للجمهور، لافتة إلى أن العمل مع فريق مميز  ساعدها كثيرًا على تقديم أفضل ما لديها خلال التصوير.

ويشارك في بطولة مسلسل «البخت» نخبة من النجوم، من بينهم نسرين أمين، والفنان الإماراتي مروان عبد الله صالح، وأحمد عبد العزيز، إلى جانب هالة فاخر، ومجدي كامل، وعبير صبري، وهو من إخراج معتز حسام.


