عقب انتهاء دور ربع نهائي البطولة...ترتيب هدافي دوري ابطال أوروبا

انتهت مساء أمس مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يحتل الفرنسي كيليان مبابي قمة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الدور ربع النهائي

1. كيليان مبابي، ريال مدريد، 15 هدفًا.

2. هاري كين، بايرن ميونخ، 12 هدفًا.

3. أنتوني جوردون، نيوكاسل، 10 أهداف.

4. جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 9 أهداف.

5. إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 8 أهداف.

5. خفيتشا كفاراتسخيليا، باريس سان جيرمان، 8 أهداف.

6. فيكتور أوسيمين، جالطة سراي، 7 أهداف.

تعرف علي الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

1. أتلتيكو مدريد حيث حثث الفوز أمام برشلونة 3-2 بمجموع المباراتين

2. باريس سان جيرمان حيث حقق الفوز أمام ليفربول 4-0 بمجموع المباراتين

3. بايرن ميونخ حيث حقق الفوز أمام ريال مدريد 6-4 بمجموع المباراتين

4. آرسنال حيث حقق الفوز أمام سبورتينج لشبونة 1-0 مجموع المباراتين