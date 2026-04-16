بطولة إفريقيا للطائرة «سيدات»| «طائرة الأهلي» يواجه مايو كاني الكاميروني

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي مواجهة قوية في بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في ضيافة النادي حتى يوم 24 أبريل الجاري، عندما يلتقي مع فريق مايو كاني الكاميروني ضمن منافسات المجموعة الأولى.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة، ويسعى الفريق لمواصلة الانتصارات في دور المجموعات وحجز مقعده في دور الـ16.

واختتم الفريق استعداداته يوم أمس على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وحرص البرازيلي باولو ميلاجريس، المدير الفني على عقد جلسة مع الفريق في فندق الإقامة للتأكيد على أهمية المباراة ودراسة نقاط قوط وضعف الفريق الكاميروني.

وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد فاز على مصنع الكحول الإثيوبي بنتيجة 3-0 في المباراة الافتتاحية للبطولة.