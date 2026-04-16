بدون الخطيب.. شوبير يكشف كواليس اجتماع مجلس إدارة الأهلي

كشف الإعلامى أحمد شوبير، كواليس ما حدث فى اجتماع مجلس إدارة النادى الأهلى بمقر الجزيرة.

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية: “موضوع الأهلى واتحاد الكرة وأزمة ماتش سيراميكا وضربة الجزاء والاجتماعات والبيانات، أنا قولت الأهلى عنده اجتماع، مفيش حد فى مصر مكانش عارف إن فيه مجلس إدارة للنادى الأهلى إمبارح، وبالفعل توافد أعضاء المجلس على النادى باستثناء الكابتن محمود الخطيب، وفى الآخر قال لك دى جلسة ودية ومفيش قرارات والأهلى مش هيطلع قرارات عنترية، وده كلام عاقل الحقيقة يعني”.

وتابع: “واللى بيقولوا الأهلى يروح المحكمة الرياضية، أنا إمبارح قولت لك يعنى إيه اللجوء للمحكمة الرياضية هيروح يقول لهم إيه؟، هيقول لهم كانت لى ضربة جزاء، ومتحسبتش هيقولوا له إحنا مالنا، هيقول لهم السنة اللى فاتت كنا عايزين حكام أجانب ومجبوش برضه هيقولوا له إحنا مالنا؟!”.

وأضاف شوبير: “اللجوء للمحكمة الرياضية مش فى أى حاجة، ما بيراميدز لجأ وقال عايز أخد الدورى ومعملش حاجة والأهلى حشد قواه القانونية وأثبت إن الدورى من حقه، فأنت هتروح المحكمة الرياضية هتقول إيه ملهاش لازمة يعني!”.