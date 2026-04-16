5 لقاءات حاسمة ببطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات

تقام اليوم الخميس 7 مباريات ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات رقم 39 لليوم الرابع على التوالي، داخل مقر النادي بالجزيرة، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل الجاري.

وتقام اليوم الخميس سبع مباريات، ضمن منافسات مرحلة المجموعات، أبرزها مباراة الأهلي أمام مايو كاني الكاميروني.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الثالث للبطولة على النحو التالي:

1 - جيندر لايت البوروندي × كاليبي الغاني.. صالة الشهداء - 1 ظهرًا.

2 - أرسو السيشيلي × البنك التجاري الكيني.. صالة الأمير عبد الله الفيصل - 2 عصرًا.

3 - مصنع الكحول الوطني الإثيوبي × ديكارت الإيفواري.. صالة الشهداء - 3 عصرًا.

4 - الجمارك النيجيري × قرطاج التونسي.. صالة الأمير عبد الله الفيصل - 4 عصرًا.

5 - سوكوسيم السنغالي × لا لوا الكونغولي الديمقراطي.. صالة الشهداء - 5 مساءً.

6 - نسور الكونغو الكونغولي الديمقراطي × مديرية التحقيقات الجنائية الكيني.. صالة الشهداء - 7 مساءً.

7 - الأهلي × مايو كاني الكاميروني.. صالة الأمير عبد الله الفيصل - 7 مساءً.