انطلاق بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة بمشاركة مصرية واسعة

انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات والتي تستضيفها الصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي خلال الفترة ما بين 16 وحتى 19 من شهر إبريل الجاري بمشاركة 44 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد البطولة اليوم إقامة منافسات فردي الرجال بداية من دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية التمهيدية بمشاركة مصرية واسعة.

وأسفرت القرعة عن وقوع أيمن الغايش في المجموعة الأولى رفقة أبطال فرنسا وإيطاليا ورومانيا والمكسيك والمجر وإسبانيا، فيما يقع عبدالرحمن حفور في المجموعة الثانية رفقة أبطال المكسيك وإيطاليا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وبريطانيا.

ويقع صالح خليل في المجموعة الثالثة رفقة أبطال اليابان والبلد المحايد وأوزبكستان والهند والولايات المتحدة الأمريكية وكرواتيا، بينما يتواجد محمد عصام في المجموعة الثامنة مع أبطال البلد المحايد وتركيا وبولندا والمجر وألمانيا والإمارات.

ويتواجد سيف الغايش في المجموعة العاشرة إلى جانب أبطال بريطانيا والبلد المحايد وقطر وألمانيا وأوكرانيا والبرازيل، فيما جاء عمرو هنداوي في المجموعة الثانية عشرة رفقة أبطال فرنسا والصين والمجر والجزائر وإسبانيا وألمانيا.

كما يشارك أمير محمد ضمن منافسات المجموعة الثالثة عشرة مع أبطال اليابان وكولومبيا وتشيلي وهونج كونج والهند وفرنسا، بينما يقع محمد بهي الدين في المجموعة الرابعة عشرة إلى جانب أبطال فرنسا والإمارات وبولندا والبحرين وإيطاليا وألمانيا.

وجاء يوسف شوقي في المجموعة الخامسة عشرة رفقة أبطال إيطاليا وسنغافورة وأوزبكستان وكندا واليابان وفرنسا، فيما يتواجد عمر صالح في المجموعة السادسة عشرة مع أبطال تشيلي وبريطانيا وقطر وهونج كونج واليابان وإيطاليا.

ويتواجد زياد أحمد في المجموعة السابعة عشرة بجوار أبطال النمسا وألمانيا وتايبيه وإسبانيا والسويد واليونان، بينما جاء علي عطية في المجموعة الثامنة عشرة رفقة أبطال بريطانيا ورومانيا وهونج كونج والبلد المحايد وكوريا الجنوبية وأنجولا.

كما يقع آسر عبدالواحد في المجموعة العشرين مع أبطال هونج كونج والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا وبريطانيا والبلد المحايد وسنغافورة، فيما يتواجد مهند العسال في المجموعة الحادية والعشرين رفقة أبطال قطر والبحرين وبريطانيا والمكسيك وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد كريم عاصم في المجموعة الثانية والعشرين إلى جانب أبطال ألمانيا والصين تايبيه وهونج كونج والصين واليابان وبلجيكا، بينما يقع مراد محمد في المجموعة الثالثة والعشرين رفقة أبطال البلد المحايد والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وهونج كونج والصين وبولندا.

وأخيرا، جاء عمر يوسف في المجموعة الرابعة والعشرين مع أبطال البلد المحايد وفرنسا وتشيلي وهونج كونج والصين والجزائر.

يذكر أن بطلي مصر عبدالرحمن طلبة ومحمد حمزة سيشاركان بداية من الأدوار الرئيسية مباشرة بفضل تصنيفهما الدولي حيث يتم استثناء أعلى 16 لاعبًا على مستوى العالم في البطولة من خوض منافسات دور المجموعات والأدوار التمهيدية.