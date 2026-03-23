اختيار نائب رئيس الاتحاد المصري مراقبا عاما بكأس العالم لسلاح السيف سيدات

أعلن الاتحاد الدولي للسلاح عن اختيار أحمد سمير الميداني نائب رئيس الاتحاد المصري للسلاح لتولي مهمة المراقب العام خلال منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف سيدات المقرر إقامتها في أوزبكستان خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 152 لاعبة يمثلن 22 دولة في منافسات الفردي إلى جانب مشاركة 20 منتخب في منافسات الفرق في واحدة من أقوى بطولات كأس العالم لسلاح السيف على مستوى السيدات

وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على مستوى رياضة سلاح السيف كونها تمثل المحطة الأخيرة قبل انطلاق بطولة العالم للناشئين المقرر إقامتها في ريو دي جانيرو مما يمنحها طابعا تنافسيا قويا بمشاركة نخبة لاعبات العالم.

ويشغل الميداني عدة مناصب بارزة حيث يتولى منصب نائب رئيس الاتحاد المصري للسلاح إلى جانب رئاسته للجنة العليا للحكام بالاتحاد الإفريقي فضلًا عن عضويته في لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الرياضية في خبراته الإدارية.

جدير بالذكر أن الميداني يمتلك خبرات تنظيمية كبيرة اكتسبها من إدارة وتنظيم عدد كبير من البطولات العالمية والدولية التي استضافتها مصر خلال السنوات الماضية والتي خرجت بصورة مشرفة نالت إشادة واسعة من مسؤولي اللعبة على المستوى الدولي.

ويمثل هذا التكليف ثقة الاتحاد الدولي في الميداني الذي يعتبر كادر إداري مصري هام.

كما يعد امتدادًا للحضور المصري القوي داخل أروقة الاتحادات الدولية ويؤكد على قدرة الكفاءات المصرية في إدارة أكبر الأحداث الرياضية بما يعزز من صورة الرياضة المصرية على الساحة العالمية.