ثورة تصحيح في الأهلي.. رحيل أعضاء الإسكاوتنج ومدير الكرة ورئيس قطاع الناشئين

فجرت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل حول رحيل العديد من مسؤلي قطاع الكرة ولجنة الإسكاوتنج وقطاع الناشئين عقب وداع المارد الأحمر منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وودع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب منافسات دوري أبطال إفريقيا إثر الخسارة على ملعب استاد القاهرة في إياب الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وذكرت المصادر أن إدارة النادي الأهلي استقرت على رحيل وليد صلاح الدين مدير الكرة ومحمد يوسف المدير الرياضي بالقلعة الحمراء.

وأفادت المصادر أن تداعيات زلزال الترجي طالت رحيل وليد سليمان من منصبه رئيسا لقطاع الناشئين وأسامة هلال مدير إدارة التعاقدات.

وشددت على أن إدارة النادي الأهلي إستقرت أيضا على رحيل أعضاء لجنة الإسكاوتنج داخل القلعة الحمراء.

ويستعد النادي الأهلي لإجراء تعديلات في إدارة الكرة بعد صدمة الخروج الإفريقي المدوي أمام الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لإضافة عناصر جديدة في كافة المناصب داخل الفريق الأول بشكل خاص بعد عدة أزمات لاحقت الفريق.

ويتردد بقوة اسم عماد متعب للتواجد في منصب مدير الكرة خلفا لـ وليد صلاح الدين في نهاية الموسم الحالي.

وتشمل التغييرات إدارة التعاقدات في الأهلي حيث سيتم الاستغناء عن خدمات اسامة هلال ويتم تعيين عصام سراج الدين لإدارة ملف التعاقدات خلال المرحلة المقبلة.

وعانى الأهلي مع توروب في الموسم الحالي حيث ودع ثلاث بطولات وهم كأس الرابطة المصرية وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

وابتعد الأهلي عن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري حيث يحتل المركز الثالث خلف بيراميدز والزمالك.

ويرى الجمهور أن استمرار توروب يعد أزمة كبيرة على مستوى الفريق وتهديد واضح وصريح لاحتمالية عدم المشاركة في الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقاد توروب النادي الأهلي حتى الآن 30 مباراة حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل 8 وخسر 8 مواجهات واستقبل 27 هدفا.