تفاصيل الشرط الجزائي في عقد توروب مع الأهلي

يواصل النادي الأهلي محاولات البحث عن مخرج من عقد توروب المدير الفني وسط ضغوطات الجماهير لضرورة إجراء تعديلات فنية.

وعانى الأهلي مع توروب في الموسم الحالي حيث ودع ثلاث بطولات وهم كأس الرابطة المصرية وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

وابتعد الأهلي عن صدارة جدولة ترتيب بطولة الدوري المصري حيث يحتل المركز الثالث خلف بيراميدز والزمالك.

ويرى الجمهور أن استمرار توروب يعد أزمة كبيرة على مستوى الفريق وتهديد واضح وصريح لإحتمالية عدم المشاركة في الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولعب تورب مع الأهلي حتى الأن 30 مباراة حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل 8 وخسر 8 مواجهات واستقبل 27 هدفا.

أزمة عقد توروب مع الأهلي

ويواجه الأهلي أزمة كبيرة في عقد توروب حيث في حال رغبة الفريق رحيل المدرب يحصل على قيمة عقده بالكامل 3 مليون و600 ألف دولار بينما حال رحيله في الموسم المقبل يحصل على 3 شهور شرط جزائي.

وبالتالي يواجه الأهلي صعوبة كبير في اتخاذ قرار رحيل توروب خلال الفترة الماضية مما أسفر في النهاية لخروج بيان يلمح فيه لاستمرار المدرب.