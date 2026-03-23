وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن قرب تولي وليد الركراكي تدريب فريق النادي الأهلي، حال اتخاذ إدارة النادي قرار إقالة المدرب الحالي توروب.

ونشر عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك تعليقًا قال فيه: «وليد الركراكي مدربًا للأهلي في المستقبل وافتكروا الكلام ده قريب».

وودع الفريق الكروي بالنادي الأهلي بطولة أفريقيا بعد الهزيمة من الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدفين، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت السبت على ستاد القاهرة الدولي.

وأصدر مجلس النادي الأهلي بيانا يعلن من خلاله تحمله مسئولياته الكاملة والتأكيد على المجلس لديه أخطاء فنية وإدارية وعلاجها القاطع (يجري تجهيزه) يحتاج إلى فترة فاصلة، كما أن هناك العديد من القرارات تم اتخاذها بشأن قطاع الكرة، منها العاجل سيتم الإعلان عنه، والبعض الآخر آجل مراعاة لمصلحة النادي، إعادة تقييم وهيكلة قطاع الكرة التي بدأت بالفعل.