ناقد رياضي يهاجم مسئولي الأهلي: أخطاء إدارية وصفقات بلا هدف

سخر الناقد الرياضي محمد عراقي من بيان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، بعد الخروج من بطولة دوري أفريقيا ".

وكتب عراقي عبر حسابه على فيسبوك منتقدًا البيان، واصفًا إياه بـ"الهزلي"، قائلًا إن الإدارة تتجنب إقالة المدرب ييس توروب حتى لا تتحمل رواتب عدة مدربين، كما اتهمها بارتكاب أخطاء أثرت على قوة الفريق، والتركيز على صفقات وصفها بـ"الكيدية" بدلًا من دعم الفريق بشكل حقيقي.

وأضاف "أن هناك محاولات لاختيار "كبش فداء" وتهدئة الجماهير بعبارات غير واقعية، وهذه الأساليب لم تعد تقنع الجماهير".

وأصدر مجلس النادي الأهلي بيان يعلن من خلاله تحمله مسئولياته الكاملة والتأكيد على المجلس لديه أخطاء فنية وإدارية وعلاجها القاطع (يجري تجهيزه) يحتاج إلى فترة فاصلة، كما أن هناك العديد من القرارات تم اتخاذها بشأن قطاع الكرة، منها العاجل سيتم الإعلان عنه، والبعض الآخر آجل مراعاة لمصلحة النادي، إعادة تقييم وهيكلة قطاع الكرة التي بدأت بالفعل.

وودع الفريق الكروي بالنادي الأهلي بطولة أفريقيا بعد الهزيمة من الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدفين، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت مساء أمس على ستاد القاهرة الدولي.