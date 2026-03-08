الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب

علق وليد الركراكي المدير الفني السابق لمنتخب المغرب على أحداث المؤتمر الذي ودع فيه منصبه؛ ليتولى محمد وهبي من بعده المهمة الوطنية.

ووجه “الركراكي” في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية، رسالة شكر إلى الاتحاد المغربي.

وأوضح أن رئيس الاتحاد المغربي دعاه إلى الصعود للمنصة؛ لمشاركته تقديم زميله “محمد وهبي” مدربا وطنيا جديدا؛ إلا أنه امتنع عن الصعود؛ لأنه يعتبر تقديم أي مدرب وطني هي “لحظة تاريخية تخلد في الذاكرة له”؛ وبالتالي لا يجوز لأي طرف آخر “أن يزاحمه” هذه اللحظة.

وأكد أنه بناء على وجهة نظره؛ “لا حاجة لأي تأويل خاطئ، فما فعلته برفضي الصعود للمنصة؛ هو أنني احترمت حق وهبي في أن تكون له الخصوصية الكاملة للتقديم، وقد تفهم الأمر جيدا”.