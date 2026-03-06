حكيمي مودعا الركراكي: تركت بصمة لا تنسى في تاريخ كرة القدم المغربية

حرص النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن يودع المدرب وليد الركراكي بعد رحيله مؤخرًا عن تدريب منتخب المغرب.

وكتب حكيمي في عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "وليد الركراكي، شكرًا لك على العمل الاستثنائي الذي أنجزته على رأس المنتخب المغربي".

وأضاف: "لقد ألهمت قيادتك وشغفك ورؤيتك ليس فقط اللاعبين، بل أيضًا بلدًا بأكمله وملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "شكرًا لك لأنك آمنت بالموهبة المغربية، وعززت روح الفريق، وأظهرت أنه بالانضباط والعمل، وقبل كل شيء بالنية الصادقة، يمكن تحقيق أشياء عظيمة".

واختتم: "لقد تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ كرة القدم المغربية، شكرًا لأنك جعلتنا نحلم، ولأنك حملت ألواننا بكل فخر واعتزاز.. أسطورة".

ووجه الاتحاد المغربي لكرة القدم، الشكر للمدرب وليد الركراكي بعد توليه قيادة منتخب المغرب 4 سنوات.