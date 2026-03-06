قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
الدولار يتجاوز الـ50 جنيه في البنوك المصرية.. تعرف على أحدث الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكيمي مودعا الركراكي: تركت بصمة لا تنسى في تاريخ كرة القدم المغربية

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

حرص النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن يودع المدرب وليد الركراكي بعد رحيله مؤخرًا عن تدريب منتخب المغرب.

وكتب حكيمي في عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "وليد الركراكي، شكرًا لك على العمل الاستثنائي الذي أنجزته على رأس المنتخب المغربي".

وأضاف: "لقد ألهمت قيادتك وشغفك ورؤيتك ليس فقط اللاعبين، بل أيضًا بلدًا بأكمله وملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "شكرًا لك لأنك آمنت بالموهبة المغربية، وعززت روح الفريق، وأظهرت أنه بالانضباط والعمل، وقبل كل شيء بالنية الصادقة، يمكن تحقيق أشياء عظيمة".

واختتم: "لقد تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ كرة القدم المغربية، شكرًا لأنك جعلتنا نحلم، ولأنك حملت ألواننا بكل فخر واعتزاز.. أسطورة".

ووجه الاتحاد المغربي لكرة القدم، الشكر للمدرب وليد الركراكي بعد توليه قيادة منتخب المغرب 4 سنوات.

أشرف حكيمي منتخب المغرب وليد الركراكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترامب يستدعي رجال الدين للدعاء له

بسبب حرب إيران.. ترامب يستدعي رجال الدين للبيت الأبيض للدعاء له

ميسي

خلال استقبال فريق إنتر ميامي.. ترامب يشيد بميسي ويتحدث عن الأهلي المصري| ماذا قال؟

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد