تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني

رباب الهواري

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره سيلتا فيجو في مباراة مرتقبة مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2025/26.

 وتقام المباراة على ملعب “بالايدوس”، في مواجهة مهمة للفريق الملكي الذي يسعى لتعزيز موقعه في صدارة جدول الدوري.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني بامتلاك 60 نقطة، محتلاً المركز الثاني بعد منافسة شديدة على اللقب، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز السادس برصيد 40 نقطة. المباراة تمثل فرصة مهمة للفريقين، حيث يسعى ريال مدريد لمواصلة الضغط على المتصدر، فيما يبحث سيلتا فيجو عن نقاط تساعده في الاقتراب من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

الغيابات المؤثرة في صفوف ريال مدريد

يعاني ريال مدريد من غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات، على رأسهم كيليان مبابي، رودريجو، جود بيلينجهام، بالإضافة إلى غياب ماستانتونو للإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام خيتافي. كما يفتقد الفريق جهود دين هويسن وألفارو كاريراس بسبب تراكم البطاقات. هذه الغيابات قد تؤثر على تشكيل الفريق وأداءه، خاصة في خط الهجوم والدفاع.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام سيلتا فيجو

يتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:
    •    حراسة المرمى: تيبو كورتوا
    •    خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينيو، روديجر، فيران جارسيا
    •    خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، كامافينجا
    •    خط الهجوم: أردا جولر، جونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور

المباراة تعد اختبارًا صعبًا للمدرب ألفارو أربيلوا، الذي يحتاج لإيجاد حلول لتعويض الغيابات والحفاظ على الأداء الهجومي للفريق، في مواجهة سيلتا فيجو المنظم دفاعيًا والذي يسعى لاستغلال أي فرصة لتحقيق مفاجأة على أرضه.

