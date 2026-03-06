الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد

يلتقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مع نظيره الاتحاد السكندري فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي .

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

محاذير صارمة

ووجه معتمد جمال المدير الفني عديد المحاذير للاعبي الفارس الأبيض قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وطالب معتمد جمال نجوم الزمالك بضرورة الحفاظ على قمة الدورى الممتاز في ظل منافسة شرسة مع كبار المسابقة المحلية أندية بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا.

كما طالب معتمد جمال نجوم الزمالك بضرورة نسيان مباراة بيراميدز الأخيرة وطي صفحة الفريق السماوي فى الدوري الممتاز.

وشدد معتمد جمال على نجوم القلعة البيضاء على ضرورة التركيز فيما هو قادم خاصة وان المباراة القادمة ليست سهلة حيث سبق وتغلب الاتحاد السكندري على الزمالك بكأس عاصمة مصر بثلاثية نظيفة.

وأشار معتمد جمال إلي ضرورة بذل لاعبو الزمالك مجهودات كبيرة من أجل تحقيق الفوز فى لقاء الاتحاد السكندري من أجل الحفاظ على الصدارة والمنافسة على لقب الدوري والعودة مجددا للمشاركة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد غياب فترة طويلة.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده إلى 40 نقطة وينفرد بصدارة المسابقة.

ويتصدر الزمالك بقيادة معتمد جمال، ترتيب الدوري الممتاز، وفي جعبته 40 نقطة من 18 جولة، وبفارق 3 نقاط عن المركز الثاني فريق بيراميدز الذي يملك 37 نقطة من 18 جولة.

من جانبه، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة من 19 جولة.